Погледнете како изгледа виртуелната албанска министерка одговорна за корупција (ФОТО, ВИДЕО)

Виртуелната министерка на Владата на Албанија „Диела“, генерирана од вештачка интелегенција, официјално задолжена за јавни набавки, денес, меѓу свирежите на опозицијата, „одржа говор“ во парламентот застапувајќи ја програмата на премиерот Еди Рама.

„Диела“, која свечено ја објави Рама на почетокот на септември, е „одговорна“ за сите одлуки за тендери за јавни набавки.

Именувањето на виртуелен министер ја налути опозицијата.

„Диела“ – видео снимка од говор чиј автор е непознат, „вели“ дека Уставот „зборува за должности, одговорности, транспарентност, без дискриминација“.

„Ве уверувам, ги отелотворувам овие вредности ригорозно како и секој човечки колега. Можеби и повеќе“, рече виртуелната министерка.