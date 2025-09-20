Познато е колку чини приватна вечера со истакната светска банкарка

На аукцијата на „Сотбис“, вечерата со извршната директорка и член на одборот на „ДБС Груп“, Тан Су Шан, достигна цена од 15.000 долари. Дружењето вклучува шампањ пред закуската, приватна вечера за шест лица, чиј домаќин е Тан, и обиколка на Националната галерија на Сингапур, уметнички музеј сместен во два национални споменика.

„Вечера со Тан Су Шан“, извршен директор и член на одборот на „ДБС Груп“, беше продадена од страна на аукциската куќа „Сотбис“ во саботата за 18.900 сингапурски долари (14.790 американски долари) на победникот – повеќе од двојно повеќе од проценката пред аукцијата од околу 6.000 до 8.000 сингапурски долари.

Вечерата вклучува шампањ пред вечера, приватна вечера за шест лица, чиј домаќин е Тан, и обиколка на Националната галерија на Сингапур, уметнички музеј сместен во два национални споменика, според „Сотбис“.

„Во елегантна и интимна атмосфера, оваа вечера ветува стимулативен разговор и исклучително друштво – идеално за пробирливиот понудувач кој бара инспирација, поврзаност и место на масата со една од најпочитуваните личности во Сингапур“, соопшти аукциската куќа.

Тан, која го презеде раководството на најголемата банка во Југоисточна Азија во март оваа година, има повеќе од 35 години искуство во банкарството и управувањето со средства. Пред тоа, таа работеше на високи позиции во Морган Стенли и Сити Банк, а се приклучи на DBS Bank во 2010 година како раководител на одделот за потрошувачко банкарство и управување со средства, пишува CNBC.

Кога станува збор за добротворни аукции, нудењето оброци со познати личности и врвни бизнис лидери одамна е вообичаена практика – особено кога се присутни најбогатите 1 процент.

Така, во 2022 година, еден понудувач платил повеќе од 19 милиони долари за вечера со американскиот инвеститор и извршен директор на Berkshire Hathaway, Ворен Бафет, во корист на добротворна организација од Сан Франциско. Во 2014 година, Сингапурец платил и повеќе од два милиони долари за ручек со Бафет.

Оваа искуствена аукција со Тан беше дел од прославите по повод 10-годишнината од Националната галерија на Сингапур. Добротворната вечера одржана во сабота, 13 септември, собра повеќе од 2,8 милиони сингапурски долари.

Собраните средства ќе бидат искористени за унапредување на мисијата на Галеријата да ја направи уметноста достапна за сите – од овозможување нови изложби, продлабочување на кураторските истражувања, до проширување на програмите што вклучуваат деца, постари лица и маргинализирани заедници, според соопштението на музејот.

Аукцијата, управувана од Сотбис, се одржа на гала вечера и вклучуваше речиси 90 „ретки уметнички дела и луксузни искуства“, вклучувајќи го и делото на кинескиот современ уметник со мастило Ли Хуаји, кое беше продадено за 517.000 сингапурски долари – што е рекорд за предмет продаден на аукција во Галеријата.