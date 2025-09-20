Цените на кафето арабика паднаа на најниско ниво за еден месец

Цените на кафето арабика паднаа на најниско ниво во последниот месец – на околу 8 долари за килограм.

Ова се случи по веста дека американските парламентарци подготвуваат закон за ослободување на увозот на кафе од царини, кои беа воведени во јануари 2017 година, објави „Трејдинг економикс“.

Претставници на двете партии во американскиот Конгрес, и републиканците и демократите, го поддржуваат предлогот што би го опфатил печеното кафе, како и кафето без кофеин и нуспроизводите.

Дури и ако биде усвоен од Конгресот, предлогот сепак ќе бара верификација од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Пазарите на кафе беа нестабилни, а арабиката се приближи до рекордни максимуми претходно оваа недела поради неизвесноста во снабдувањето и трговските нарушувања по царините што САД ги наметнаа на Бразил, најголемиот светски извозник на кафе.

Потенцијалното ослободување би ги ублажило тие притисоци, бидејќи бразилските земјоделци би можеле да ослободат залихи на пазарот и да ја зголемат понудата.

Времето е исто така во фокусот, а очекуваните врнежи од дожд во Бразил се клучни за жетвата следната година.

Од друга страна, Виетнам се подготвува за најголемата жетва на кафе робуста во последните четири години, што дополнително влијае на цените.