ПочетнаЕКОНОМИЈАЦените на кафето арабика паднаа на најниско ниво за еден месец
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Цените на кафето арабика паднаа на најниско ниво за еден месец

0

Цените на кафето арабика паднаа на најниско ниво во последниот месец – на околу 8 долари за килограм.

     Добивајте вести на Viber     

Ова се случи по веста дека американските парламентарци подготвуваат закон за ослободување на увозот на кафе од царини, кои беа воведени во јануари 2017 година, објави „Трејдинг економикс“.

Претставници на двете партии во американскиот Конгрес, и републиканците и демократите, го поддржуваат предлогот што би го опфатил печеното кафе, како и кафето без кофеин и нуспроизводите.

Дури и ако биде усвоен од Конгресот, предлогот сепак ќе бара верификација од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Пазарите на кафе беа нестабилни, а арабиката се приближи до рекордни максимуми претходно оваа недела поради неизвесноста во снабдувањето и трговските нарушувања по царините што САД ги наметнаа на Бразил, најголемиот светски извозник на кафе.

Потенцијалното ослободување би ги ублажило тие притисоци, бидејќи бразилските земјоделци би можеле да ослободат залихи на пазарот и да ја зголемат понудата.

Времето е исто така во фокусот, а очекуваните врнежи од дожд во Бразил се клучни за жетвата следната година.

Од друга страна, Виетнам се подготвува за најголемата жетва на кафе робуста во последните четири години, што дополнително влијае на цените.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025