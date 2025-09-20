Започна Октоберфест 2025! Испиени се 7 милиони кригли пиво, а еве колку чини најскапото

Октоберфест, 190-ти по ред, официјално започна денес и ќе трае до 5 октомври, со проценки дека ќе привлече помеѓу шест и седум милиони посетители, објави Дојче Веле.

Цените на пивото достигнаа рекорд оваа година.

„Мас“, односно литар пиво во кригла, сега чини повеќе од 15 евра, а најскапото пиво во шаторот „Минхнер Штубн“ достигнува цена од 15,8 евра за литар.

Ова е значително зголемување во споредба со минатата година кога цената беше близу, но сепак пониска од 15 евра.

Иако цените на пивото се зголемија, бројот на посетители е сè уште голем, бидејќи секоја година се испиваат околу седум милиони кригли пиво.

Октоберфест е лесно достапен настан, односно до местото каде што се одржува може да се стигне лесно и со брз превоз, додека „униформата“ за оваа пригода е традиционалниот дирндл за жените и кожните панталони за мажите.

Иако влезот на фестивалот е бесплатен, за да се влезе во големите фестивалски шатори потребно е однапред да се резервира место поради големата побарувачка.

Гастрономијата на Октоберфест не заостанува зад традицијата, туку сега вклучува и нови трендови, како што се вегетаријанските и веганските јадења.

Сепак, класичните месни јадења остануваат најпродавани, со акцент на печеното пилешко – „Хендл“, кое се продава во 500.000 парчиња секоја година.

Минатата година беа изедени дури 125 волови и 70.000 свински коленици.

Октоберфест е познат по тоа што сериозно ја сфаќа безбедноста на своите посетители.

Климатската неутралност станува клучна тема, бидејќи Октоберфест сака да стане целосно климатски неутрален настан до 2028 година.

Од 2023 година се користи исклучиво зелена електрична енергија, а многу практики, вклучувајќи рециклирање и намалување на пластиката, го прават фестивалот поеколошки.

Секоја година се собираат околу 3.500 до 4.500 изгубени предмети, меѓу кои најчести се паричници, мобилни телефони, јакни и клучеви.

Сепак, меѓу најнеобичните предмети беа викиншка кацига, нож за скакулци од осум сантиметри и куче.

Цена на бифтек 410 евра, а шише шампањ 3000 евра

Овогодинешниот Октоберфест во Минхен ги руши сите рекорди за цени. Откако германскиот „Билд“ објави за бифтек од 229 евра во шаторот „Бројросл“, сега се појави уште поскапа понуда на најпознатиот фестивал на пиво во светот. Новиот рекордер е бифтек кој чини дури 410 евра!

Сепак, за разлика од претходното, ова парче месо не е на стандардното мени, туку е дел од специјално мени кое мора да се нарача однапред. „Месото од говеда нуди особено богато и вкусно искуство“, се вели во менито на познатата пивница „Кеферс Висн-Шенке“. Станува збор за бифтек со кари „Томахавк“ направен од говедско месо Вагу, која е ценета јапонска раса на говеда.

„Ова парче месо е доволно за да се нахранат до пет лица“, изјави сопственикот Михаел Кефер. „Тежи 1.200 грама. Кога ќе ја поделите цената, излегува 82 евра по лице, што е истата сума што би ја платиле во кој било добар стек-хаус.“ Бифтекот се служи со сос од бернез, пире од пашканат, спанаќ и путер од естрагон.

Експертот за гастрономија во Минхен, Вили Фабер, верува дека секогаш има гости кои се подготвени да ја платат таа цена на Октоберфест. „Говедското месо Вагу е исклучително вредно, а неговата подготовка не е лесна. Се готви на температура од точно 56 степени, што бара време и вештина. Ваквиот бифтек едноставно држи цена.“

Фабер истакнува дека ова јадење е идеално за претприемачи кои сакаат да импресионираат меѓународни клиенти. „Таквиот бифтек изгледа сензационално и е вистински статусен симбол за домаќинот. Луксузот од ваков вид не е невообичаен на Октоберфест, каде што шишиња шампањ може да се купат и за 3.000 евра.“

Сопственикот Мајкл Кефер, проценува дека овој супер-бифтек ќе се продава само неколку пати за време на фестивалот. Според менито, месото доаѓа од говеда одгледувани без хормони за раст, антибиотици или генетски модифицирана храна. Особено се нагласува дека добитокот се чува во атмосфера без стрес.