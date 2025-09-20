Трамп и Си разговараат за иднината на TikTok во САД

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека тој и неговиот кинески колега Си Џинпинг направиле договор за иднината на американските операции на TikTok за време на телефонскиот разговор во петокот, иако немаше потврда од Пекинг.

Трамп напиша на Truth Social дека повикот бил „продуктивен“ и дека го „ценел“ одобрувањето на Си за договорот, со кој наводно американскиот бизнис на TikTok ќе биде продаден на група американски инвеститори.

Кинеската официјална државна новинска агенција Ксинхуа го остави исходот од нивната дискусија помалку јасен, при што Си цитираше дека Пекинг ги поздравува преговорите за TikTok.

TikTok, кој го води кинеската фирма ByteDance, претходно беше кажано дека мора да ги продаде своите американски операции или ризикува да биде затворен.

Сепак, Трамп го одложи спроведувањето на забраната четири пати откако беше првично објавена во јануари, а претходно оваа недела го продолжи рокот повторно до декември.

Во својата објава, Трамп напиша дека двајцата постигнале напредок во трговските прашања и дека ќе се сретнат на самитот на Азиско-Пацифичката економска соработка (АПЕК), кој треба да започне кон крајот на октомври во Јужна Кореја, и рече дека ќе отпатува во Кина.

„Исто така, се согласив со претседателот Си дека ќе се сретнеме на самитот на АПЕК во Јужна Кореја, дека ќе одам во Кина на почетокот на следната година“, рече Трамп, додавајќи дека Си ќе отпатува во САД во скоро време.

Трамп им рече на новинарите во петокот попладне дека сè уште треба да се потпише договор и сигнализираше дека наскоро може да има формален процес за тоа.

„Со нетрпение очекуваме да се склучи тој договор“, рече тој, додавајќи дека САД ќе имаат „многу строга контрола“ врз апликацијата.

Во тој договор наводно ќе се формира група на американски фирми – меѓу кои се вели дека е и Oracle на Лари Елисон – што ќе му овозможи на TikTok да продолжи да работи во САД, користејќи алгоритамска технологија лиценцирана од ByteDance.

Се чини дека камен на сопнување во преговорите е кој ќе го поседува моќниот алгоритам што ја пласира содржината до 170-те милиони американски корисници на TikTok.

Зборувајќи заедно со британскиот премиер Сер Кир Стармер во Велика Британија во четвртокот, Трамп го избегна прашањето од новинар за тоа дали американскиот купувач ќе треба да изгради нов алгоритам или дали може да продолжи да го користи сегашниот алгоритам.

Трамп додаде дека верува оти TikTok има огромна вредност за САД.

„Луѓето што инвестираат во него се меѓу најголемите инвеститори во светот“, рече тој. „И тие ќе завршат одлична работа – а ние го правиме тоа заедно со Кина“.

Синхуа објави дека ставот на Кина за TikTok е „многу јасен“ и дека ги поздравува фирмите да спроведуваат комерцијални преговори врз основа на пазарните правила и да постигнуваат решенија што се во согласност со кинеските закони и прописи и рамнотежата на интересите.

„Се надеваме дека САД ќе обезбедат отворено, фер и недискриминаторско деловно опкружување за кинеските компании да инвестираат во Соединетите Држави“, додаде тој.

Соопштението на ByteDance во петокот фрла дополнителен сомнеж врз статусот на договорот.

„ByteDance ќе работи во согласност со важечките закони за да се осигури дека TikTok останува достапен за американските корисници преку TikTok US“, изјави портпаролот на ByteDance.

Портпаролот им се заблагодари на двајцата претседатели за нивните напори да го зачуваат TikTok во Соединетите Држави.

Многу американски пратеници – вклучително и некои од самата партија на Трамп – изразија загриженост од можноста за договор, наведувајќи ги тековните загрижености за врските на ByteDance со Кинеската комунистичка партија или ККП.

„Загрижен сум дека пријавениот договор за лиценцирање може да вклучува континуирано потпирање на новиот TikTok на алгоритам на ByteDance, што би можел да овозможи континуирана контрола или влијание на ККП“, изјави во соопштението републиканскиот претставник од Мичиген, Џон Муленар, претседател на Изборниот комитет на Претставничкиот дом за Кинеската комунистичка партија.

Иако Трамп првично повика на забрана на TikTok за време на неговиот прв мандат, тој го смени курсот и во четвртокот рече дека ја гледа платформата како клучен дел од неговата изборна кампања во 2024 година.

Во јануари, Врховниот суд на САД го потврди законот првично донесен на почетокот на 2024 година, со кој се забранува апликацијата, освен ако ByteDance не се откаже од своите операции во САД. Апликацијата стана „мрак“ само накратко во тоа време, пред забраната да биде одложена.

Министерството за правда на САД претходно изрази загриженост дека пристапот на TikTok до податоците на американските корисници претставува закана за националната безбедност од огромна длабочина и обем.

Разговорот меѓу Си и Трамп е втор досега оваа година.

Во јуни, двајцата лидери разговараа за извозот на ретки минерали од Кина, што резултираше со тоа што Кина се согласи да одобри одреден број дозволи за извоз на американски компании, како и магнетите направени од нив.

Кинеските и американските претставници одржаа четири рунди разговори во последните месеци и досега се воздржаа од спроведување екстремно високи тарифи и строги контроли на извозот.

САД веќе воведоа тарифи од 20% за некои кинески стоки за кои велат дека се поврзани со трговија со фентанил.

Други трнливи прашања – вклучувајќи ги ограничувањата за извоз на технологија и кинеските купувања на американски земјоделски производи – досега остануваат нерешени.