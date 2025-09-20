Трамп официјално ја лансира „Златната карта“, потпиша декрет за нови визи: „Отклучи го животот во Америка“ за еден милион долари!

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, потпиша извршна наредба со која се воведува програма за визи наречена „Златна карта“, која овозможува забрзан процес за добивање зелена карта, односно дозвола за престој за лица подготвени да инвестираат, односно плата од еден милион американски долари или повеќе.

На официјалната веб-страница на владата беше објавено дека програмата „златна карта“ сега е активна, прикажувајќи златна карта со ликот и потписот на Трамп, слики од белиот орел и Статуата на слободата, со слоганот „Отклучи го животот во Америка“, според CBS News денес.

Според условите на програмата, која Доналд Трамп првпат ја објави во февруари, странските државјани кои инвестираат најмалку 1 милион долари во Министерството за трговија ќе можат да добијат „забрзан процес“ за добивање имигрантска виза.

Компаниите можат да спонзорираат поединци за „златна карта“ ако донираат најмалку два милиони долари.

Според американскиот министер за трговија Хауард Лутник, ќе бидат достапни околу 80.000 „златни картички“, а програмата е сè уште во фаза на имплементација.

Лутник објасни дека луѓето кои ќе ја поминат проверката на биографијата преку Министерството за внатрешна безбедност и кои ќе платат такса за проверка на биографијата од 15.000 долари, ќе се сметаат за законски постојани жители.

„Златната картичка“ ќе ги замени постојните програми за визи EB-1 и EB-2, кои доделуваат зелени карти на луѓе со исклучителни способности во бизнисот или други области.

„Можете да докажете исклучителна вредност за Соединетите Држави со донирање милиони долари. Тоа е прилично добра проценка дека овие луѓе се исклучително вредни“, рече Лутник.

Тој објави дека за помалку од еден месец, другите програми за зелени карти ќе бидат суспендирани, а „златната картичка“ ќе стане новиот модел за влез во земјата.

Исто така, ќе се издава и платинум картичка

Администрацијата, исто така, размислува за воведување на „платинум картичка“ што би им овозможила на луѓето да останат во САД до 270 дена без да плаќаат даноци за приход што не е остварен во САД.

Престој за странски работници до 6 години

Покрај тоа, Трамп потпиша извршна наредба со која се наметнува дополнителна такса од 100.000 долари за луѓето кои сакаат да влезат во САД со виза H-1B, што им овозможува на странските работници да останат и да работат во САД до шест години.