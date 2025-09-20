Ако сакате да работите во Америка – Такса за виза 100.000 долари

САД воведуваат такса од 100.000 долари за визи за квалификувани работници.

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе им наплаќа на компаниите такса од 100.000 долари годишно за привремени работни визи H-1B, што би можело да нанесе сериозен удар на технолошкиот сектор кој во голема мера зависи од квалификувани работници од Индија и Кина.

Откако се врати во Белата куќа во јануари, Трамп воведе низа антиимиграциски мерки, некои од нив насочени кон ограничување на одредени форми на легална имиграција во Соединетите Држави. Најавената реформа на програмата за визи H-1B е најзначајниот обид на администрацијата на Трамп да го реформира системот на привремени работни визи.

„Ако обучувате некого, тоа ќе биде некој што неодамна дипломирал на еден од големите универзитети низ нашата земја. Обучувајте Американци. Престанете да носите луѓе што ни ги земаат работните места“, рече министерот за трговија Хауард Лутник.

Некои работодавци ја искористиле програмата за привремени работни визи за да ги намалат платите, штетејќи им на американските работници, според извршната наредба потпишана од Трамп во петокот.

Бројот на странски работници во областите на науката, технологијата, инженерството и математиката (STEM) во САД се зголемил повеќе од двојно од 2000 до 2019 година, на речиси 2,5 милиони, додека вкупната вработеност во STEM пораснала за само 44,5 проценти во истиот период, се вели во документот.

Некои аналитичари предвидуваат дека воведувањето на данокот би можело да ги принуди некои компании да преместат дел од своите операции со висока вредност во странство, а со тоа да ги попречи САД во трката да бидат лидер во секторот за вештачка интелигенција.

Најголем број привремени работни визи, дури 71 процент, им биле доделени на работници од Индија минатата година, додека кинеските државјани биле на второ место, со удел од 11,7 проценти, според официјалните податоци од САД.

Во однос на бројот на одобрени визи, технолошките компании го водат патот. На пример, на „Амазон“ му беа одобрени 12.000 апликации за привремени работни визи во првата половина од 2025 година, додека „Мајкрософт“ и „Мета“ добија по 5.000 вакви визи. Лутник рече дека сите големи компании се согласуваат со воведувањето на новата такса.