Ништо од забраната? Објавена е листата на земји од ЕУ кои сè уште купуваат руски гас

Европската комисија презентираше план за забрана на увозот на руска енергија, иако осум земји-членки продолжуваат да купуваат гас од Русија, објави портпаролката за енергетика Ана-Каиса Итконен, објавија европските медиуми.

Белгија, Франција, Грција, Унгарија, Холандија, Португалија, Словачка и Шпанија продолжуваат да добиваат испораки, или преку цевковод или во форма на течен природен гас (LNG). Итконен додаде дека Комисијата нема податоци за крајните корисници на тие пратки.

И покрај ветувањата за намалување на зависноста, околу 19 проценти од увозот на гас од ЕУ сè уште доаѓа од Русија, што е значителен пад од 45 проценти пред 2022 година.

Според Ројтерс, Шпанија, Белгија, Холандија и Франција увезуваат LNG, додека испораките преку гасоводот Туркстрим пристигнуваат во Словачка, Унгарија и Бугарија.

По саботажата на гасоводите Северн стрим во 2022 година и прекинот на транзитот низ Украина, Туркстрим остана единствената директна рута за руски гас до ЕУ.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Унијата има намера да го суспендира увозот на руски течен природен гас од 1 јануари 2027 година, како дел од новиот пакет санкции. Досега нема сеопфатна забрана, но ограничувањата важат само за одредени терминали и повторен извоз.

Порано оваа година, Брисел се откажа од идејата за целосна забрана за ТПГ, поради противењето на неколку земји, вклучувајќи ги Унгарија и Словачка, но во мај беше презентиран план за целосно укинување на руските нафтоводи и гасоводи до крајот на 2027 година.

Москва инсистира дека секој нов пакет ограничувања пред сè влијае на оние што ги воведуваат. Кирил Дмитриев, советник на претседателот на Русија за меѓународни економски прашања, во јуни изјави дека економиите на земјите од ЕУ веќе изгубиле 1,3 трилиони евра поради намалените испораки на руски гас.