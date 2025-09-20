Русија размислува за зголемување на ДДВ-то за намалување на буџетскиот дефицит

Руската влада размислува за зголемување на стапката на данокот на додадена вредност (ДДВ) за контрола на буџетскиот дефицит и одржување на резервите и покрај јавните уверувања од претседателот Владимир Путин дека даноците нема да се зголемат, објави „Reuters“, повикувајќи се на четири извори кои зборуваа под услов на анонимност.

Се очекува нацрт-буџетот на Русија да биде доставен до парламентот на 29-ти септември 2025-та година. Неговите клучни компоненти се договорени однапред со Путин и веројатно нема да бидат значително изменети за време на формалната парламентарна дебата.

Русија е во четвртата година од војната во Украина и, за финансирање на војската, ги зголеми личните и корпоративните даноци оваа година. Сепак, владата ја зголеми тројно својата прогноза за дефицитот на федералниот буџет на 1,7 проценти од бруто-домашниот производ (БДП) во мај и е на добар пат да ја надмине таа цел.

Дефицитот од 0,9% за 2026-та година, утврден во законот за буџет минатата година, исто така ќе биде надминат.

Четири извори блиски до владата потврдија извештај од оваа недела на „The Bell“ дека Кремљ размислува за зголемување на ДДВ од 20% на 22% за да го ограничи дефицитот.

Во извештајот не е наведен можен распоред за таков потег, но еден од изворите изјави за „Reuters“ дека се разгледува за буџетот за 2026-та година. Условот е буџетското правило, кое ги издвојува неочекуваните приходи од нафта за посебен фонд, да остане на сила.

„Како може да се намали дефицитот, а воедно да се почитува буџетското правило? Само со зголемување на даноците, бидејќи речиси нема што да се намали, ниту воени трошоци, ниту социјални трошоци“, изјави изворот за новинската агенција.

ДДВ сочинува 37% од приходите на федералниот буџет на Русија во 2024-та година, а секое зголемување би можело да го преполови проектираниот дефицит за 2026-та година, според пресметките на „Reuters“.

Руската економија продолжи да расте и покрај заострувањето на западните санкции поради војната во Украина. Но, се очекува растот на БДП да забави на околу 1% од 4,3% минатата година, а се очекува инфлацијата да остане над 8%. Во исто време, голем дел од работната сила во земјата и 40% од приходите одат во одбрана и безбедност.

Владините трошоци се клучен двигател на економскиот раст во Русија, а со оглед на тоа што Путин изразува незадоволство од забавувањето на економијата, во услови на потреба од продолжување на финансирањето на војната на исцрпување во Украина, намалувањето на трошоците е малку веројатно.

Министерот за финансии Антон Силуанов инсистираше дека буџетското правило, кое бара приходите од енергија собрани над целната цена на нафтата на Русија од 60 долари за барел да одат во фискален резервен фонд, останува на сила.

Откако Русија испрати војници во Украина во 2022-ра година, западните земји им забранија на осигурителите и превозниците да го олеснуваат извозот на руска нафта и поставија ограничување на цената од 60 долари за барел. Индија нагло го зголеми увозот на руска нафта, но сега се соочува со притисок од американскиот претседател Доналд Трамп да ги запре купувањата.

Рускиот фонд, кој е одделен од резервите на централната банка на земјата, моментално има околу 4 трилиони рубли во ликвидни средства кои би можеле да се користат и за покривање на дефицитот. Владата планира да го користи фондот за 447 милијарди рубли оваа година.

Путин, кој во 2024-та година вети дека нема да прави големи промени во даночниот систем до 2030-та година по зголемувањето на даноците воведено во 2025-ти година, на 5-ти септември побара од владата да ги зголеми приходите преку поголема продуктивност, а не преку даноци.

Но, извор на „Reuters“ изјави дека има малку простор за маневрирање во федералниот буџет. Воените трошоци не можат да се намалат, а малите намалувања на социјалното осигурување нема да помогнат многу.

Зголемувањето на ДДВ-то од два процентни поени во 2019-та година придонесе за 0,6 процентни поени кон инфлацијата таа година, според централната банка. Банката се држи до обврската да ја намали инфлацијата до својата цел од 4 проценти. Но, нејзината гувернерка, Елвира Набиулина, претпазливо го поддржа зголемувањето на даноците. На состанокот на одборот на 12-ти септември, таа рече дека е подобро да се соберат дополнителни приходи отколку да се зголеми дефицитот.

Набиулина ја поврза големината на дефицитот со способноста на централната банка дополнително да ги намали каматните стапки од сегашните 17%, ниво за кое економистите велат дека е превисоко за да се оживее растот.

Путин изјави дека ниските нивоа на долг на Русија ѝ дозволуваат да позајмува повеќе. Тој вели дека Москва не треба да се плаши од нов долг, но каматните стапки на владата се околу 13%. Се очекува трошоците за камати на Кремљ да достигнат 2% од БДП до 2025-та година.