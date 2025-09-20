„Ralph Lauren“ ги разочара инвеститорите со тригодишната перспектива

„Ralph Lauren“ очекува растот на приходите на компанијата да остане сличен на неодамнешните стапки во следните три години, според стратешката перспектива на модниот гигант.

Малопродавачот со седиште во Њујорк предвидува дека неговите приходи од продажба ќе растат помеѓу 4% и 6% годишно до крајот на фискалната 2028-ма година.

Тоа е во согласност со очекувањата на аналитичарите, но, тоа е пониско од растот што компанијата го забележа во последните квартали.

Цената на акциите на „Ralph Lauren“ падна за 3,2% по извештајот. Сепак, акциите се зголемија за 37% од почетокот на годината до трговската сесија во четвртокот.

„Ralph Lauren“ планира да врати најмалку 2 милијарди долари на акционерите до фискалната 2028-ма година.

Компанијата, која одигра клучна улога во популаризацијата на ролката во 1970-тите и 1980-тите, има корист од обновениот интерес за винтиџ стилови и поскромен изглед.

Во комбинација со релативно ниски цени во споредба со луксузните брендови како што се „Louis Vuitton“ и „Dior“, „Ralph Lauren“ бележи постојан раст речиси пет години. Брендот е добро позициониран меѓу богатите клиенти и оние под 35 години.

Компанијата ја зголемува просечната цена на своите производи. Некои од нејзините најпопуларни артикли вклучуваат кошули од Оксфорд, кои чинат околу 130 долари.

Компанијата соопшти дека е претпазлива во врска со втората половина од 2025-та година, делумно поради царините. „Ralph Lauren“, исто така, ги потврди своите насоки за фискалната 2026-та година, која завршува во март.

Во текот на изминатите три квартали, профитабилноста на компанијата беше поддржана од пониски нивоа на промоции и производи со повисоки цени, кои помогнаа да се зголеми угледот на брендот.