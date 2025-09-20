Новите слушалки на „Nothing“ доаѓаат со „супер микрофон“

„Nothing Technologies“, стартап компанија за потрошувачка технологија позната по своите неконвенционални дизајни на хардвер, има необична идеја за своите нови слушалки – да го користи нивното куќиште како микрофон, пишува „Bloomberg“.

Слушалките, наречени „Ear 3“, имаат функција „Super Mic“ што им овозможува на нивните сопственици да зборуваат преку куќиштето за полнење, така што има појасни гласовни повици. Кога ќе го притиснете копчето за разговор на страната од куќиштето, слушалките се префрлаат на вграден систем со двоен микрофон. Гласот на корисникот се пренесува од куќиштето до слушалките преку „Bluetooth“. Компанијата тврди дека функцијата „Super Mic“ е дизајнирана за гласовни и видео повици и поддржува популарни комуникациски апликации како што се „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Google Meet“, „WhatsApp“ и „WeChat“.

Сепак, „Nothing“ предупреди дека функцијата не е наменета за снимање гласовни пораки во апликации и нема да работи при снимање видео. Во овој случај, обичниот микрофон на слушалките ја презема улогата.

„Ear 3“ ќе биде достапен на 25-ти септември за 179 долари, што е премиум цена од 30 долари во однос на претходниот модел на компанијата.

Лансирањето на производот доаѓа неколку дена откако лондонската компанија „Nothing“ објави дека собрала 200 милиони долари со проценка од 1,3 милијарди долари. Петгодишната компанија, која исто така го води и буџетскиот бренд „CMF“, моментално продава мешавина од паметни телефони, слушалки и паметни часовници. Од „Nothing“ велат дека ќе го искористат новото финансирање за развој на хардверски производи со вештачка интелигенција. Но, засега, се држи до една главна категорија: аудио производи.

Покрај новиот „Super Mic“, „Nothing“ тврди дека „Ear 3“ нуди подобар квалитет на звук, вклучувајќи подлабок бас. Времетраењето на батеријата е продолжено на максимум 5,5 часа со овозможено поништување на бучавата, што е малку повеќе од претходниот модел. И додека слушалките работат и со „iPhone“ и со „Android“ телефони, тие нудат поквалитетна „Bluetooth“ репродукција кога се користат со вторите.

Новите слушалки генерално имаат ист облик и препознатлив транспарентен дизајн како и претходните понуди на компанијата, но со додадени метални акценти.

Кога се поврзани со еден од паметните телефони на „Nothing“, корисниците имаат пристап до „ChatGPT“ на „OpenAI“ и внатрешните функции за вештачка интелигенција на компанијата.

Не е јасно колку ентузијастички ќе бидат корисниците околу идејата да ја држат футролата до устата и да зборуваат во неа. Но, новата функција на „Nothing“ го продолжува трендот на производители на слушалки кои наоѓаат паметни употреби за своите футроли за полнење. „JBL“, дел од „Samsung Electronics“, додаде дисплеи на некои од своите футроли за слушалки. Други компании како „LG Electronics“ ја користеа футролата како безжичен предавател.