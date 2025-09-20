Ова се најздравите овошја за да го започнете денот

Без разлика дали избирате банана или мандарина, овошјето е најздрав и наједноставен начин за да го започнете денот. Но меѓу сите видови овошја, едно се истакнува како најдобро за доручек, а тоа се бобинките.

Според зборовите на стручњаците, бобичестото овошје има низа предности: богато е со влакна и антиоксиданси, а сиромашно со шеќер и калории. Поради тоа помага подолго да се чувствувате сити и полни со енергија.

„Бобичестото овошје има малку калории, но многу влакна, па ви помага да останете сити до следниот оброк“, вели нутриционистката Морган Вокер.

Таа додава дека е идеално да се комбинира со протеини и здрави масти, на пример во грчки јогурт со јаткасти плодови.

Бобинките, како боровници, малини, капини и јагоди, содржат антоцијани – растителни соединенија кои им ја даваат темноцрвената, сината и виолетовата боја.

„Антоцијаните ги штитат клетките, ги намалуваат воспаленијата и можат да помогнат во зачувување на здравјето на мозокот и срцето“, објаснува диететичарката Ејми Браунстин.

Една чаша мешани бобинки содржи околу 6 грама влакна, додека банана има само 2 грама.

За разлика од многу други овошја, бобинките имаат ниска содржина на природни шеќери. На пример, чаша манго содржи околу 23 грама шеќер, банана има околу 18 грама, а малините имаат само 5 грама. Ова ги прави особено добар избор за луѓе кои го следат нивото на шеќер во крвта.

Докажано е дека имаат позитивни здравствени ефекти

Научните студии покажаа дека бобинките можат да помогнат во намалувањето на воспалението, оксидативниот стрес и проблемите со срцето, варењето и имунитетот. Некои студии, исто така, покажуваат дека тие можат да ја ублажат болката во мускулите по вежбање, како и да ја подобрат меморијата и концентрацијата на краток рок.

Сите овошја имаат придобивки, но бобинките имаат посебно место во здравата исхрана. Тие се богати со растителни влакна, малку шеќер и полни со хранливи материи што го промовираат здравјето. Ако барате најдобар начин да го започнете денот, експертите се согласуваат – една шака бобинки е одличен избор.