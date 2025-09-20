ЕУ предлага целосна забрана за руски течен природен гас од 2027-ма

Европската унија (ЕУ) предлага целосна забрана за увоз на руски течен природен гас од 1-ви јануари 2027 година. Мерката е дел од најновиот, 19-ти пакет санкции против Русија за ограничување на можноста на нејзиниот претседател Владимир Путин да ја води својата војна во Украина.

Мерките, исто така, вклучуваат поставување на горна граница на цената на руската нафта на 47,6 долари за барел, што е намалување од сегашните 60 долари.

Трансакциите со повеќе руски банки и финансиски институции се исто така забранети, а се воведуваат и трговски ограничувања за организации во Кина и Индија што му овозможуваат на Кремљ да ги заобиколи постојните ограничувања. Овие мерки влијаат и на крипто платформите, забранувајќи трансакции со криптовалути, објави претседателката на Европската комисија (ЕК), Урсула фон дер Лајен.

ЕУ, исто така, воведува нови ограничувања за директен извоз на стоки и технологии што се користат на бојното поле. Блокот, исто така, го проширува својот список на санкции за да вклучи 45 компании од Русија и трети земји кои обезбедуваат директна или индиректна поддршка на рускиот воено-индустриски комплекс, како и бродови од таинствената руска флота што носи нафта.

Фон дер Лајен рече дека ЕУ работи на ново решение за финансирање на одбранбените напори на Украина врз основа на замрзнати руски средства. Приходите од овие средства би можеле да се искористат за да се обезбеди заем за репарација на Украина, без самите средства да се користат, објасни таа.

„Презир кон дипломатијата и меѓународното право“

„Русија го покажа целиот обем на својот презир кон дипломатијата и меѓународното право. Таа започна некои од најмасовните напади со беспилотни летала и ракети врз Украина од почетокот на војната, погодувајќи владини згради и цивилни домови, како и канцеларијата на ЕУ во Киев, претставништвото на нашата Унија. Заканите за нашата Унија, исто така, растат“, рече фон дер Лајен на брифингот.

Таа, исто така, потсети на нарушувањата на полскиот и романскиот воздушен простор од страна на руски беспилотни летала минатата недела, наведувајќи дека „ова не се дејствија на некој што сака мир“.

Во врска со забраната за увоз на руски течен гас, претседателката на ЕК коментираше: „Време е да се затвори славината. Подготвени сме за ова. Заштедуваме енергија, ги диверзифицираме залихите и инвестираме во извори на енергија со ниска содржина на јаглерод како никогаш досега“.

Таа додаде дека 118 бродови од руската флота во сенка се додадени на списокот на санкции на ЕУ, со што вкупниот број на бродови погодени од мерките се искачи на 560. Главните компании за трговија со енергија „Роснефт“ и „Газпромнефт“ сега ќе бидат под целосна забрана за трансакции, а средствата на другите компании ќе бидат замрзнати, се вели во нејзината изјава.

„Ги таргетираме рафинериите, трговците со нафта, петрохемиските компании во трети земји, вклучително и Кина. За три години, приходите на Русија од нафта во Европа се намалија за 90%. Сега засекогаш ја свртуваме страницата“, вели Урсула фон дер Лајен.

„Во војна водена од иновации, прекинувањето на пристапот на Русија до клучните технологии е клучно. Пред сè кога станува збор за беспилотни летала“, додава фон дер Лајен.

Дали санкциите функционираат?

Според претседателката на ЕК, санкциите имаат сериозно влијание врз руската економија. Таа истакнува дека главната каматна стапка во Русија е 17%, а инфлацијата останува постојано висока во услови на намален пристап до финансирање и приходи.

„Уште поинтересно е што кога разговараме директно со партнерите кои разговараат со Русија, тие велат дека едно од првите руски барања е ублажување на санкциите. Знаеме дека нашите санкции се ефикасна алатка за економски притисок и ќе продолжиме да ги користиме сè додека Русија не седне на преговарачка маса со Украина за праведен и траен мир“, рече таа.

„Треба да бидеме многу јасни, ова е војна на Русија и сторителот мора да плати за неа“, додаде таа.

Фон дер Лајен нагласи дека ЕУ ги координира своите санкции со партнерите од Г-7, предводени од канадското претседателство. Таа ги повика земјите-членки брзо да го поддржат пакетот санкции.

Пазарот на гас ги чекаше мерките

Се очекува глобалниот пазар на течен природен гас да почне да гради суфицит во втората половина од следната година. Ова го намалува ризикот постепеното прекинување на рускиот природен гас да изврши притисок врз европските испораки и да доведе до скок на цените. Ова е клучен фактор за ЕУ ​​во одредувањето кога може да го запре протокот, пишува „Bloomberg“.

Цените на европскиот природен гас паднаа по веста за новиот пакет санкции, што сугерира дека трговците очекувале забраната за руски поморски товар да стапи на сила порано, пред бранот нови испораки од САД што се очекува да се случи кон крајот на 2026-та година.

Европските лидери ветија дека ќе продолжат да вршат притисок врз Русија да ја заврши војната во Украина, во услови на растечки дипломатски напори да се принуди Кремљ да преговара. Дипломатите, сепак, изјавија за „Politicо“ дека најефикасните мерки ќе дојдат само ако САД воведат построги економски ограничувања.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека би се согласил на „сериозни“ санкции против Русија доколку земјите од НАТО го прекинат снабдувањето со руска нафта. Но, земји како Турција, Унгарија и Словачка одбија да најдат алтернативни добавувачи.