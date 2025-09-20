Кој е првиот хибриден мотор на „Volkswagen“?

„Volkswagen“ исто така верува во целосно хибридна технологија и го демонстрираше ова за прв пат со новиот „T-Roc“, најавувајќи дека во неодредена иднина ќе има два нови „целосни“ хибридни мотори развиени од нула.

Очигледно ова не е мотор од кинеско потекло, како што се претпоставуваше во последните месеци, туку систем дизајниран од нула од „Volkswagen“ за дополнително намалување на потрошувачката и емисиите на автомобилите.

Како што е познато, целосно хибридните мотори се способни да обезбедат поголема ефикасност од благите хибриди и очигледно повеќе од неелектрифицираните мотори во споредба. Да откриеме подетално како е направен првиот и историски целосно хибриден мотор на „Volkswagen“.

Мотор 1.5 TSI evo2 плус преден хибриден модул

Новиот „Volkswagen T-Roc“ практично се фокусира на хибридни мотори, почнувајќи со лансирањето на крајот на 2025-та година со благиот хибриден 1.5 eTSI, опремен со деактивација на цилиндрите, турбополнач со променлива геометрија, циклус на гориво „Miller“ и стартер-алтернатор од 48 V (BSG).

Истиот мотор 1.5 TSI evo2, но без BSG, е инсталиран и во „T-Roc Hybrid“, оптимизиран за овој тип на употреба и со моќност од 131 или 150ks и вртежен момент од 250 Nm. Секогаш поставен на предната оска, четирицилиндричниот турбо мотор потоа се поврзува директно со хибриден модул кој вклучува автоматски менувач со електричен мотор и електричен воздушен компресор за климатизација.

EV режимот е загарантиран со високонапонска литиум-јонска батерија, поставена под задните седишта и пред резервоарот за гориво, кој е наместо тоа на задната страна. Исто така, има електричен серво за сопирање и 12V DC/DC конвертор за висок напон.

Две верзии – 136ks и 170ks

Резултатот од оваа технологија е изборот помеѓу две нивоа на моќност за следниот целосно хибриден „T-Roc“ – 136ks и 170ks вкупен хибриден систем, со 306 Nm максимален вртежен момент. Ова се вредности недалеку од 140ks и 197ks на директните конкуренти како што е „Toyota C-HR Hybrid“ со мотор 1.8 или 2.0.

Затоа е интересно да се разберат другите технички податоци, перформанси и потрошувачка на гориво на првиот целосно хибриден модел на „Volkswagen“, за да можеме подобро да ги процениме неговите шанси за успех на пазарот.