Викенд хороскоп 20-21.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Станавте свесни за проблемите и контактите со околината. Подгответе се за разочарување од некого на кого сте му верувале. Убавите моменти брзо поминаа, па морате да се соочите со сопствените слабости. Не ви е лесно, но затоа ги имате пријателите кои ќе ве поддржат и расположат.

Бик (21.04 – 21.05)

Морате сами да се изборите со проблемите што ви се натрупуваат и тоа многу брзо. Бидејќи често се наоѓате во слични ситуации, обидете се да не ја префрлате вината на друг. Внимавајте на парите, не ги трошете залудно, ќе ви недостасуваат за до крајот на месецот. Ќе бидете повеќе од подготвени за учество во некои нови проекти.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Ќе запознаете нови луѓе, ќе направите корисно познанство и ќе извлечете корисни лекции од искуствата на другите. Некој разговор со некое лице ќе ве поттикне дополнително да вложите напори во вашите цели. Во вториот дел од викендот можно е пријателите да ве изненадат

Рак (22.06 – 22.07)

Ако се чувствувате сентиментално и ви недостасуваат старите времиња, потрудете се да ги вратите назад. Ви треба само малку волја и желба, а викендот е идеален за оживување на спомените и организација на дружбите какви што беа некогаш.

Лав (23.07 – 22.08)

Викендов можат да ви се случат неочекувано важни настани што ветуваат поволен исход. Добивате деловна сатисфакција, но таа не ве прави среќни. Бидејќи сте нескромни, ситуацијата ни од далеку не може да ги задоволи вашите апетити.

Девица (23.08 – 22.09)

Мислите интензивно ви се свртени кон некого. Желбата за љубов и создавање семејство е зголемена. Кога ќе наумите нешто, тоа го исполнувате. Имате проблеми со трпеливоста. Сакате веднаш да знаете на што сте, но околностите не ви го дозволуваат тоа.

Вага (23.09 – 22.10)

Можеби стресот деновиве ви беше број еден на листата, но викендов работите ќе се сменат. Очекувајте да ве обземе среќа и добро расположение. Во вечерните часови посетете некој близок пријател и испијте го доброто заедничко кафе.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Овој викенд ќе посакувате спокојство и мир. Воопшто нема да чувствувате еуфорија поради новите случувања и ќе претпочитате да ја поминете саботната вечер во домашна атмосфера со саканиот покрај вас. Не сте во врска? Поканете неколку најблиски пријатели и направете си приватна забава, без многу бучава.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Судири предизвикани со нечија критика би можеле да ве доведат во поголем проблем. Ако ви се случи ваква ситуација, немојте веднаш да реагирате. Набргу ќе ви се појават подобри влијанија кои ќе ви донесат разни видови договори и компромиси. Можен е важен деловен договор. Како што одминува месецот ве очекуваат се подобри и подобри случувања.

Јарец (22.12 – 20.01)

Тешкотиите при воспоставувањето на контактите со околината се последица на пречувствителноста. Некој ќе побара финансиска помош од вас, внимавајте на неговите ветувања, можеби не се толку реални како што ви изгледаат. Обидете се малку да се релаксирате.

Водолија (21.01 – 19.02)

Доаѓаат многу нови работи и сега не знаете како да реагирате. Не плашете се да поставувате прашања. Ќе ви биде многу полесно доколку сте подготвени и кога имате повеќе информации, па затоа прашајте ги луѓето што се околу вас. Нема да можете да изберете што сакате, а што не. Подгответе се за нови нешта.

Риби (20.02 – 20.03)

Во период сте на промени и сега е време своите потреби и ставови да ги ставите на прво место. Често им помагате на другите што се пред вас, но постои граница, која понекогаш е потребна да ја поставите. Поминувајте повеќе квалитетно време со партнерот.