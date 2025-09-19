ЕЦБ: Растот на платите во еврозоната ќе остане под 2% следната година

Договорените зголемувања на платите во еврозоната ќе останат под 2% до 2026-та година, потврдувајќи го очекувањето на Европската централна банка (ЕЦБ) дека овој извор на инфлаторен притисок ќе исчезне.

Индексот на плати на финансиската институција со седиште во Франкфурт, објавен во средата, покажа дека платите ќе се зголемат за 1,8% на годишно ниво во вториот квартал од 2026-та година, откако се зголемија за 1,7% во првиот квартал. Тоа е далеку под врвот од 5,2% забележан на крајот од 2024-та година и е во согласност со очекуваните 1,8% во последните три месеци од оваа година.

Индексот на плати на ЕЦБ сигнализира понатамошно забавување. Графикон: „Bloomberg“

„Насоките за иднина продолжуваат да укажуваат на забавување на договорениот раст на платите. Податоците укажуваат на послаб и постабилен раст на платите во првата половина од 2026-та година“, додаде таа.

Претставниците на ЕЦБ ги оставија каматните стапки непроменети на втор последователен состанок минатата недела, уверени дека нивните осум намалувања досега се доволни за да се осигурат дека инфлацијата во еврозоната останува околу целта од 2%. Неколку централни банкари сигнализираа дека не гледаат потреба од понатамошно монетарно олеснување освен ако не се случи уште еден голем економски шок.

Целокупната перспектива останува неизвесна, бидејќи компаниите и домаќинствата се прилагодуваат на повисоките американски царини, додека се справуваат со притисоците од војните во Украина и Блискиот Исток. Неколку претставници на ЕЦБ повикаа на континуирана будност.