„GSK“ ќе инвестира 30 милијарди долари во американскиот фармацевтски сектор

Британската фармацевтска компанија „GSK“ стана најновата фармацевтска компанија што се обврза на голема инвестиција во САД пред тридневната државна посета на претседателот Доналд Трамп на Велика Британија, објави „CNBC“.

Производителот на лекови вети дека ќе инвестира најмалку 30 милијарди долари во истражување и развој и производство во САД во текот на следните пет години.

„Инвестицијата вклучува 1,2 милијарди долари во напредно производство, вештачка интелигенција и напредни дигитални технологии што ќе бидат испорачани во биофармацевтски фабрики и лаборатории од следната генерација низ САД“, соопшти компанијата.

Обврската за инвестирање доаѓа пред тридневната државна посета на претседателот Доналд Трамп на Велика Британија.

„Државната посета оваа недела ги зближува две земји кои се светски лидери во науката и иновациите во здравството. Горди сме што сме дел од двете“, изјави извршната директорка на „GSK“, Ема Волмсли.

„Денес се обврзуваме да инвестираме најмалку 30 милијарди долари во САД во следните пет години, дополнително зајакнувајќи го веќе силниот синџир на истражување и развој и снабдување што го имаме во земјата“, додаде таа.

Голем број глобални фармацевтски компании ги зголемуваат своите инвестиции во САД поради притисокот од администрацијата на Трамп да го поддржат производството во САД и да ги намалат цените на лековите во земјата.

Во јули, „AstraZeneca“ објави планови за инвестирање на 50 милијарди долари во производство и истражување во САД до 2030-та година, по серијата обврски од компании, вклучувајќи ги „Novartis“, „Sanofi“ и „Roche“, како и „Eli Lilly“ и „Johnson & Johnson“, кои сите имаат седиште во САД.

Обврската од 1,2 милијарди долари на „GSK“ за напредно производство ќе вклучува изградба на нов биофармацевтски погон во Пенсилванија за производство на респираторни и онколошки лекови, соопшти компанијата, како и додавање на напредни дигитални технологии во петте постоечки погони на „GSK“ во Пенсилванија, Северна Каролина, Мериленд и Монтана.

Поширокото финансирање ќе се користи и за капитални инвестиции во синџирот на снабдување на компанијата во САД и за зголемување на инвестициите во истражување и развој поврзани со откривање и развој на лекови и клинички испитувања, додаде таа.

Државната посета на Трамп се покажува како профитабилна, при што голем број компании, вклучувајќи ги „Microsoft“, „Nvidia“, „Google“, „OpenAI“ и „Salesforce“, објавија милијарди долари инвестиции во вештачка интелигенција во Велика Британија оваа недела како симбол на зајакнување на трансатлантските врски.