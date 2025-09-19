Германија доби благослов од ЕК за планот за трошење за одбрана

Германија доби благослов од Европската комисија (ЕК) за значително зголемување на буџетот, иако предложениот план првично би ги надминал ограничувањата за трошење на земјите-членки во Европската унија (ЕУ).

Брисел одлучи дека седумгодишниот план за трошење на Берлин е во согласност со фискалните правила на блокот, според високи претставници на Комисијата кои зборуваа под услов на анонимност бидејќи не беа овластени официјално да зборуваат.

Ова го отвора патот за значително зголемување на трошењето за одбрана и инфраструктура од страна на Германија, за што Комисијата долго време се залага.

Но, одлуката предизвика критики дека ЕК ја игнорира Германија бидејќи е најголемата и најмоќната земја во ЕУ.

Јавниот долг и дефицитот на Германија се очекува нагло да пораснат во наредните години, иако планот предвидува нивно намалување на долг рок. Главната цел е да се рестартира економскиот раст во индустриското срце на Европа по години стагнација.

Се очекува односот на дефицитот во однос на бруто домашниот производ (БДП) на земјата да достигне врв од 3,8% во 2026-та година и да падне на 1,9% во 2029-та година.

Според планот на Берлин, односот на долгот во однос на БДП на Германија ќе се зголеми од 64% во 2025-та година на 66,5% во 2029-та година, а потоа ќе почне да опаѓа.

Сепак, овие бројки не го земаат предвид зголемувањето на воените трошоци, бидејќи тие се ефикасно исклучени од пресметките.

ЕУ и САД вршат притисок врз Германија да ги зголеми своите трошоци за одбрана поради војната во Украина. Земјата планира да го зголеми својот воен буџет од 2,4% во 2025-та година на 3,5% од БДП до 2029-та година.

Комисијата нема планови да отвори постапка за прекумерен дефицит, механизмот за санкции на блокот за земјите што трошат прекумерно, против Германија. Официјалните лица велат дека порастот на јавните трошоци на земјата е привремен и не ја загрозува нејзината фискална стабилност.

Комисијата веќе го оцени планот за трошење на секоја земја од ЕУ како дел од својот годишен буџетски процес. Во ноември, извршната власт на ЕУ ќе објави рана проценка за тоа дали земјите-членки се на добар пат да ги исполнат своите долгорочни обврски за трошење.

За да добие дополнително време за усогласување со правилата на ЕУ, Германија побара да го продолжи својот план за трошење од четири на седум години. Во замена за продолжувањето, Берлин вети дека ќе ги прифати препораките на ЕУ, како што се намалување на бирократијата и прифаќање на повеќе висококвалификувани мигранти.