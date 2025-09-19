Најдобро време од денот за пиење кафе за да се стимулира празнењето на цревата

Милиони луѓе ширум светот посегнуваат по кафето поради неговата богата арома, вкус или дозата на енергија што ја обезбедува. Но, постои една помалку спомената придобивка – способноста на кафето да го стимулира варењето и да го олесни празнењето на цревата, а за тоа постојат и научни докази, пишува „EatingWell“.

„Утрото е навистина оптималното време за пиење кафе за да се стимулира празнењето на цревата“, потврдува гастроентерологот д-р Росарио Лигрести, кој исто така објаснува зошто е најдобро да се пие кафе веднаш на почетокот на денот.

Кое е најдоброто време и зошто?

Иако нема точно време, експертите се согласуваат дека утринските часови се идеални.

„Ова време го користи природниот циркадијален ритам на телото, бидејќи дебелото црево е најактивно и подготвено да се испразни во првите неколку часа по будењето“, објаснува Лигрести.

Нашиот циркадијален ритам, или внатрешен часовник, го регулира не само спиењето и будноста, туку и нашиот дигестивен тракт. Контракциите на дебелото црево се интензивираат наутро, а се забавуваат навечер.

„Пиењето кафе во овој период делува како моќен дополнителен стимуланс, работејќи во синергија со природните процеси на вашето тело“, додава Лигрести.

Кафето, исто така, го активира гастроколичниот рефлекс, природен процес во кој храната или пијалокот предизвикуваат бран контракции што ја туркаат столицата кон ректумот, објаснува гастроентерологот д-р Киран Сачдев.

Овој рефлекс е најсилен наутро. Комбинирањето на кафе со појадок може дополнително да го стимулира овој процес. Д-р Сачдев советува да се избегнува кафе на празен стомак, бидејќи може да предизвика рефлукс или надуеност кај некои луѓе.

„Цревата најдобро реагираат на рутините, затоа дајте си време да пиете кафе наутро за да го извлечете максимумот од него“, вели диететичарката Аманда Сауседа.

Плус, пиењето кафе рано во денот нема да ви го наруши сонот, за разлика од пиењето подоцна во текот на денот.

Зошто кафето го стимулира варењето на храната?

Што точно има во шолја кафе што ве тера да сакате да одите во тоалет? Тоа е комбинација од фактори. Кофеинот е стимуланс кој не само што го буди вашиот централен нервен систем, туку ги зголемува и мускулните контракции во вашите црева, дејствувајќи како природен лаксатив. Студиите покажуваат дека кафето со кофеин ја стимулира активноста на дебелото црево за околу 60 проценти повеќе од водата. Но, не е сè во кофеинот.

„И кафето со кофеин и кафето без кофеин го стимулираат производството на желудочна киселина, што исто така може да помогне во ослободувањето на гастроинтестиналните хормони кои играат улога во промовирањето на подвижноста и активноста на дебелото црево“, вели нутриционистот Јаси Ансари.

„Кафето содржи и други соединенија, како што се хлорогени киселини и меланоидини, кои директно ја стимулираат моторната активност на дебелото црево“, објаснува д-р Лигрести.

Како да создадете здрава навика за кафе

За да изградите здрава навика, важно е да земете предвид колку кафе пиете, што додавате во него и кога го консумирате. Повеќето здрави возрасни треба да го ограничат внесот на кофеин на не повеќе од 400 мг дневно, што е околу четири шолји кафе.

Ако се чувствувате нервозно или имате проблеми со спиењето, размислете за намалување. Бидејќи кофеинот останува во вашиот систем со часови, избегнувајте да го пиете доцна попладне. Исто така, внимавајте на адитиви како шеќер, крем и сируп.

„Американското здружение за срце препорачува не повеќе од шест лажички додаден шеќер дневно за жени и не повеќе од девет лажички дневно за мажи“, вели Сачдев.

Ограничете ги засладувачите и одлучете се за незасладени млека од растително потекло наместо полномасни креми.