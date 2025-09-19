Холограми на телефони: Од научна фантастика до реалност

Ново истражување од Универзитетот Сент Ендрус ги поместува границите на холограмската технологија и навестува нејзина примена во паметните телефони, комуникациите, игрите и забавата.

Во труд објавен во списанието „Светлина, наука и апликации“, физичарите од Одделот за физика и астрономија презентираа нов оптоелектронски уред кој комбинира холографски метаповршини (HM) и органски диоди што емитуваат светлина (OLED).

Досега, холограмите главно се генерираа со помош на ласери. Сепак, тимот покажа дека комбинирањето на OLED и HM обезбедува покомпактно и поедноставно решение. Овој пристап не само што е полесен за имплементација, туку е и значително поевтин, отстранувајќи една од главните пречки за поширока употреба на холографијата.

OLED панелите се веќе присутни на екраните на паметните телефони и телевизорите, каде што овозможуваат прикажување на пиксели во боја. Поради нивната тенка структура и способност да емитуваат светлина по целата површина, OLED технологијата ветува дека ќе игра значајна улога и во области како што се безжичната оптичка комуникација, биомедицината и сензорите. Нивната способност да се интегрираат со други компоненти ги прави совршен кандидат за развој на минијатурни, контролирани системи за осветлување.

Од друга страна, холографската метаповршина е тенка, рамна површина составена од наноструктури познати како мета-атоми, кои се само илјадити дел од ширината на човечката коса. Овие структури овозможуваат прецизна контрола на однесувањето на светлината и се способни да генерираат холограми. Нивните примени вклучуваат складирање на податоци, спречување на фалсификување, оптички дисплеи, микроскопија со висока резолуција и сензорски системи.

Научниците открија дека со обликување на секој мета-атом за да влијае на својствата на светлосниот зрак, тој може да функционира како пиксел во холографски слој. Кога светлината поминува низ HM, секој пиксел претрпува минимални промени кои, заедно со интерференцијата на брановите, создаваат однапред дизајнирана слика.

Професорот Ифор Самуел рече дека оваа работа е сосема нова насока за OLED технологијата и отвора можности за генерирање холограми и обликување на светлината. Неговиот колега, професор Андреа Ди Фалко, истакна дека на овој начин е отстранета една од клучните технолошки бариери што досега ја спречуваше секојдневната употреба на метаматеријали. Ова овозможува нова архитектура на холографски дисплеи, особено за виртуелна и проширена реалност.

Професорот Греам Тернбул додава дека досега, за да се создаде едноставна слика на OLED екран, потребни се илјадници пиксели, додека новиот метод овозможува целата слика да се проектира само од еден OLED пиксел. Ова отвора врата за развој на минијатурни и високо интегрирани холографски дисплеи на иднината, објавува „SciTech Daily“.