Нова рунда санкции на ЕУ против Русија: На удар течен природен гас, руски банки, но и крипто-платформи

Европската комисија денес го презентираше 19-тиот пакет санкции против Русија, а претседателката Урсула фон дер Лајен изјави дека Москва „покажува целосен презир кон дипломатијата и меѓународното право“ по последните масовни напади со беспилотни летала и ракети врз Украина.

Новиот пакет вклучува голем број дополнителни рестриктивни мерки, вклучително и предлог за забрзување на целосната забрана за увоз на руски течен природен гас (LNG) во ЕУ. Шефицата на европската дипломатија, Каја Калас, прецизираше дека забраната ќе се применува од 1 јануари 2027 година, една година порано од претходно планираното.

Фон дер Лајен нагласи дека целта на мерките е дополнително да се намалат руските приходи од фосилни горива, потсетувајќи дека во последните три години приходите од извозот на руска нафта во Европа се намалиле за 90%.

Во рамките на пакетот:

-На списокот на санкции ќе бидат додадени дополнителни 118 бродови, кои сега вклучуваат вкупно 560 бродови. Големите енергетски компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“ ќе се соочат со целосна забрана за трансакции, додека другите фирми ќе бидат погодени со замрзнување на средствата.

-Санкциите се протегаат и на рафинерии, трговци со нафта и петрохемиски компании од трети земји, вклучително и Кина, за кои постои сомневање дека купуваат руска нафта со кршење на постојните ограничувања.

-Се воведуваат и дополнителни финансиски мерки, вклучително и забрана за трансакции за дополнителни руски банки, како и банки во трети земји кои соработуваат со руски алтернативни системи за плаќање.

-За прв пат, санкциите ќе опфатат и крипто-платформи, а трансакциите со криптовалути ќе бидат забранети.

-Додадени се и нови забрани за извоз на производи и технологии што се користат на бојното поле, при што ќе бидат погодени 45 компании во Русија и трети земји.

„Во војна водена од иновации, клучно е да се прекине пристапот на Русија до напредни технологии, особено кога станува збор за беспилотни летала“, рече фон дер Лајен.

Претседателката на Европската комисија се осврна на руските напади врз Киев, вклучувајќи го и нападот врз канцеларијата на ЕУ во главниот град на Украина, како и на руските упади со беспилотни летала во Полска и Романија.

„Ова не се потези на некој што сака мир“, рече таа.

Фон дер Лајен, исто така, објави дека замрзнатите руски средства нема да бидат допрени, туку дека на Украина ќе ѝ бидат доделени кредити за репарации, кои подоцна ќе бидат собрани од идните руски репарации.

„Наскоро ќе излеземе со конкретен предлог“, додаде таа.

„Соочена со ескалацијата на Русија, Европа одговори. Ќе продолжиме да ги користиме сите средства што ни се на располагање за да ставиме крај на оваа брутална војна“, рече таа, повикувајќи ги земјите-членки брзо да го одобрат новиот пакет.