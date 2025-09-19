Трамп му порача на Стармер: Користете ја војската против нелегалната миграција

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека Велика Британија би можела да размисли за користење на војската за да ја запре нелегалната миграција. Тој му ја пренесе оваа порака на британскиот премиер Кир Стармер за време на заедничката прес-конференција по која заврши неговата втора државна посета на Обединетото Кралство.

Трамп изјави дека разговарал за миграцијата со Стармер во резиденцијата Чекерс, нагласувајќи дека, според него, проблемот ќе мора да се реши „со сите средства“.

„Му реков на премиерот дека јас би го спречил тоа и не е важно дали ќе ја повикате војската или какви било методи што ќе ги користите“, рече Трамп, според Би-Би-Си.

Паралели со САД

Американскиот претседател посочи на сопствената политика за зајакнување на границите, истакнувајќи дека Велика Британија има сличен предизвик со мигрантите што го преминуваат Ламанш во мали чамци. Во интервју за Фокс њуз по состанокот, тој го советуваше Стармер да заземе „цврст став“ затоа што, рече тој, „нелегалната миграција го чини сериозно политички“.

Трамп предупреди дека „нелегалната имиграција ги уништува државите одвнатре“, велејќи дека откако се вратил во Белата куќа во јануари, значително ги зголемил депортациите и контролите на јужната граница.

Стармер: Нема магично решение

Премиерот Кир Стармер, стоејќи покрај Трамп, рече дека неговата влада го сфаќа прашањето за нелегалната миграција „исклучително сериозно“. Тој потсети на договорите за враќање на мигрантите што Лондон веќе ги склучил со неколку земји, вклучувајќи ја и Франција, и првото враќање на мигрантите во таа земја според системот „еден за еден“.

„Тоа е важен чекор напред. Но, тука нема магично решение“, нагласи Стармер.

Според официјалните податоци, од почетокот на годината повеќе од 30.000 луѓе го преминале Ламанш во мали чамци – најголем број во овој период откако се води статистика (од 2018 година).

Политика и технологија

За време на дводневната посета, Трамп и првата дама Меланија беа пречекани од кралот Чарлс во Виндзор, каде што се одржа формален државен банкет. По политичките разговори во Чекерс, претседателскиот пар ја напушти Британија од аеродромот Станстед.

На заедничката прес-конференција, Трамп и Стармер го нагласија „специјалниот однос“ меѓу САД и Велика Британија и објавија нов договор за технолошка соработка.

„Благодарение на овој договор, нашите земји ќе доминираат во развојот на вештачката интелигенција и квантната технологија“, рече Трамп.

Американскиот министер за трговија, Хауард Латник, додаде за Би-Би-Си дека договорот би можел да биде десет пати поголем ако Лондон укине одредени регулативи, како што се дигиталниот данок и Законот за интернет безбедност.