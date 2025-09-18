Без разлика дали веќе сте одлучиле да користите греење со пелети или размислувате да го направите тоа во иднина, треба да знаете како правилно да ги користите. Можеби веќе знаете и можеби ќе бидете изненадени од фактот дека имате многу помалку работа со пелети отколку со други цврсти горива.

Како правилно да користите пелети за греење?

Кога станува збор за продажба на пелети, таа е во пораст во последните сезони бидејќи тоа е вид огревно дрво кое лесно се набавува. Бидејќи нема страв од недостиг и ненадејни скокови на цените во текот на зимата, пелетите сè повеќе стануваат избор на многу домаќинства и комерцијални објекти.

Најоптималниот начин на греење е кога пелетите се користат како огревно дрво во системот за централно греење. Современите печки и котли на пелети имаат многу додатоци што обичните печки ги немаат, и затоа овозможуваат полесна употреба и разни предности. На пример, повеќето печки и котли на пелети имаат автоматски систем за полнење и дозирање на гориво. Овие печки се вклучуваат сами по потреба и во согласност со поставената температура на термостатот.

Понатаму, греењето со пелети може да се контролира од далечина, преку интернет. Една од модерните опции е да го поврзете системот со безжична интернет мрежа, за да можете да го управувате од која било точка. Кога ќе излезете од дома и ќе заборавите да го исклучите или намалите греењето, можете да го направите тоа од далечина. Исто така, кога ќе се вратите од патување и не сакате да дојдете во ладна куќа и да чекате собите да се загреат, можете да го направите тоа однапред со систем за контрола на мрежата.

Правилната употреба на пелетите започнува со соодветно складирање. Квалитетниот пелет има ознаки на меѓународните стандарди кои многу кажуваат за тоа каков производ е. Пелетот треба да има декларација за потекло, а ознаките ENplus A1 или DINplus потврдуваат дека го исполнува стандардот и има помалку од 10% влага. Колку е помала количината на влага, толку подобро гори пелетот.

Освен што треба да се осигурате дека ќе купите пелети со најдобар квалитет, за да бидат зачувани во текот на целата зимска сезона во таа состојба, потребно е правилно да се складираат. Пелетите што доаѓаат во вреќи со различни големини треба да се чуваат во затворен простор за да се заштитат од различни временски услови. Не смее да дојде во контакт со влага и вода, но не смее ниту да биде на директна сончева светлина. Затоа, најдобро е вреќите со пелети да се чуваат во некаков вид складирање, остава или друга помошна просторија во домаќинството.

Шпоретот или котелот на пелети се полни според упатствата на производителот. Како што веќе споменавме, повеќето печки имаат диспензер за пелети, така што не треба да го напојувате пелетот секој ден, тој го прави тоа самостојно. Одржувањето на печките и инсталациите за греење е важно кога станува збор за пелети, со цел да се избегнат оштетувања и итно сервисирање. Редовниот сервис треба да се прави секоја година.

Друг начин системот да работи беспрекорно е секогаш да купувате квалитетни пелети, без нечистотии и примеси. Кога ќе ставите пелет со понизок квалитет во печката, разни нечистотии и примеси можат да обојат некои од неговите важни делови, па дури и да ги оштетат. Затоа, кога купувате пелет, проверете дали има униформна боја и дали нема видливи траги од песок, земја, кора од дрвја итн.

Ако ги стиснете гранулите од пелети со тупаница, тие не треба да се дробат, туку само да се скршат, бидејќи тоа е знак дека структурата на пелетите е токму како што треба. Гранулите од пелети треба да мирисаат на дрво, а не на некои хемикалии. Бидејќи пелетите се направени од дрвен отпад како што се пилевина и струготини или од земјоделски остатоци како што се слама, лушпи од сончоглед, лушпи од пченка итн. Нема место за хемикалии, и затоа мирисот треба да биде природен. Пакувањето не смее да содржи многу прашина или здробени гранули на дното. Исто така, постои таканаречен тест за вода во кој проверуваме дали гранулите пловат кога се ставаат во сад со чиста вода. Квалитетниот пелет ќе потоне и нема да ја загади водата.

Сега знаете како да разликувате добар пелет од лош.

Чистењето на пепелта се прави на неколку дена, а може да биде и еднаш неделно. Секогаш следете ги упатствата на производителот на печката. Од друга страна, класичните печки на дрва треба да се чистат секојдневно. Јасно е колку е полесно и поедноставно да се загрева со пелети.

Во спротивно, пепелта, која е помала од 2 проценти во однос на тежината на пелетите, не треба да се фрла, бидејќи може да се користи како органско ѓубриво.

Доколку речиси сте преминале на греење со пелети и не сте сигурни какви количини ќе ви бидат потребни во текот на грејната сезона, консултирајте се со продавачите. Продажбата на пелети се зголемува сè повеќе бидејќи лесно се набавуваат во текот на грејната сезона, но и надвор од неа.

Многу компании се занимаваат со производство на ова еколошко гориво. Суровините се лесно достапни, па затоа нема страв дека ќе има недостиг или неизвесна понуда, како што е случајот со некои други извори на енергија. Токму оваа причина ги инспирираше многумина да одлучат да преминат на пелети, или да го загреат својот нов објект на овој начин.