Уште една компанија влезе во клубот од три трилиони долари

Американската компанија Alphabet, матичната компанија на Google, за прв пат достигна пазарна вредност од три трилиони долари, приклучувајќи се кон ексклузивниот клуб во кој веќе се Apple, Microsoft и Nvidia (Nvidia), покажаа податоците од берзата.

Двете класи акции на Alphabet – A и C – се тргуваа на рекордно високо ниво од 250 долари, што е за 3,8 проценти повеќе од претходниот ден, објави Ројтерс.

Вредноста на акциите на Alphabet скокна за околу 70 проценти од најниското ниво во април 2025 година, додавајќи повеќе од 1,2 трилиони долари на пазарната капитализација на компанијата за само неколку месеци.

Довербата на инвеститорите дополнително беше зајакната од извештајот на аналитичарите на Citigroup, кои денес ја зголемија целната цена на акцијата од 225 на 280 долари, според Bloomberg.

Резултатите на Alphabet за вториот квартал од 2025 година покажаа дека производите базирани на вештачка интелигенција поттикнуваат силен раст на приходите, а потоа дојде поволна одлука на антимонополскиот суд со која се избегнаа најстрогите мерки, така што Google нема да мора да го продава својот прелистувач Chrome.

Алфабет објави приход од 96,4 милијарди долари во вториот квартал од 2025 година, што е зголемување од 14 проценти во однос на истиот период од претходната година, додека нето добивката се зголеми за 19 проценти на 28,2 милијарди долари.

Поголемиот дел од приходите сè уште доаѓаат од услугите на Google – пребарување, YouTube и рекламирање – но облакот на Google игра сè поважна улога, при што приходите скокнаа за 32 проценти во однос на истиот период од претходната година во вториот квартал од 2025 година.