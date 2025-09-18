ПочетнаЕКОНОМИЈАШок во Русија: Путин потврди - ќе има промена на владата
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Шок во Русија: Путин потврди – ќе има промена на владата

3

Рускиот претседател Владимир Путин на состанокот со лидерите на парламентарните фракции објави дека сегашната руска влада ќе биде заменета со луѓе кои учествувале во „специјалната воена операција“ во Украина.

     Добивајте вести на Viber     

Рускиот претседател, исто така, повика на унапредување на воениот персонал на лидерски позиции.

Путин, истакна дека политичките партии сè повеќе регрутираат членови на „специјалните воени операции“.

Според руските медиуми, шефот на Русија верува дека војниците ќе можат да дадат позитивен придонес во работата на фракциите и добро да се покажат на лидерски позиции.

„Тоа ќе биде нашата замена. Мораме да размислиме за тоа. И ви благодарам што номинирате токму такви луѓе“, рече тој.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025