ПочетнаЕКОНОМИЈАЗлатото сè уште најбезбедно - Централните банки објавија зголемување на резервите на...
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Златото сè уште најбезбедно – Централните банки објавија зголемување на резервите на злато

1

Цените на скапоцените метали продолжуваат да растат, а унца злато со тежина од 31,1 грам чинеше 3.699 долари во вторникот.

     Добивајте вести на Viber     

Златото поскапе за 40 проценти само оваа година, што ги одразува геополитичките тензии, очекувањата за висока инфлација, најавата на ФЕД за намалување на каматните стапки и (барем во вторникот) слабеењето на доларот (еврото веќе е на 1.187 долари, речиси највисоко од септември 2021 година).

Покрај тоа, централните банки, особено во Азија и Блискиот Исток, продолжуваат да купуваат злато за своите резерви со забрзано темпо, додека сè повеќе се оддалечуваат од инвестициите во долари.

Анкетата на Светскиот совет за злато спроведена на 73 централни банки покажа дека се очекува 95 проценти од банките да ги зголемат своите резерви на злато во текот на следните дванаесет месеци, додека се очекува речиси три четвртини да ги намалат своите резерви во долари, објавува SEEbiz.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025