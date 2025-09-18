Златото сè уште најбезбедно – Централните банки објавија зголемување на резервите на злато

Цените на скапоцените метали продолжуваат да растат, а унца злато со тежина од 31,1 грам чинеше 3.699 долари во вторникот.

Златото поскапе за 40 проценти само оваа година, што ги одразува геополитичките тензии, очекувањата за висока инфлација, најавата на ФЕД за намалување на каматните стапки и (барем во вторникот) слабеењето на доларот (еврото веќе е на 1.187 долари, речиси највисоко од септември 2021 година).

Покрај тоа, централните банки, особено во Азија и Блискиот Исток, продолжуваат да купуваат злато за своите резерви со забрзано темпо, додека сè повеќе се оддалечуваат од инвестициите во долари.

Анкетата на Светскиот совет за злато спроведена на 73 централни банки покажа дека се очекува 95 проценти од банките да ги зголемат своите резерви на злато во текот на следните дванаесет месеци, додека се очекува речиси три четвртини да ги намалат своите резерви во долари, објавува SEEbiz.