„Bosch“ ќе ги намали годишните трошоци за 2,5 милијарди евра, намалувајќи ја работната сила

„Bosch“ веќе некое време се соочува со финансиски тешкотии. Намалувањето на работните места од 2023-та година има за цел да им обезбеди олеснување на добавувачите на автомобилски делови. Но, тоа не е доволно.

Двајца менаџери во германската група објаснуваат дека ќе бидат заштедени милијарди евра повеќе. Ова би вклучувало дополнителни отпуштања, вклучително и во Германија, објавува „ntv“.

Во услови на криза во автомобилската индустрија, „Bosch“ треба да направи значителни заштеди. Единицата за автомобилски делови на групацијата ќе ги намали трошоците за 2,5 милијарди евра годишно. Ова го објавија раководителот на одделот за мобилност, Маркус Хајн, и директорот за труд, Стефан Грош.

Компанијата веќе некое време ги намалува трошоците. Сепак, менаџментот сè уште не објавил конкретна цел за заштеда. Меѓу другото, „Bosch“ има намера да ги намали трошоците за персонал. Понатамошните намалувања на работни места ќе бидат неизбежни, велат од групацијата.

„Целата индустрија е во процес на сеопфатна трансформација и ова е маратон. Мораме постојано да работиме на тоа како да останеме конкурентни“, вели Хајн.

Преземени се важни мерки, но треба да се направи уште повеќе. Според Грос, јазот во трошоците значително ќе се намали во наредните години и ќе биде елиминиран најдоцна до 2030-та година.

Групацијата користи многу лостови за да го постигне ова.

„Ќе ги донесеме потребните одлуки оваа година и ќе ги разговараме со претставниците на вработените“, велат од „Bosch“.

Од крајот на 2023-та година, групата спроведува серија програми за намалување на работните места – првенствено во секторот за снабдување со автомобилски компоненти. Илјадници работни места ќе бидат скратени низ целиот свет, многу од нив во Германија.

Грос и Хајн го оставаат отворено прашањето колку дополнителни позиции се изложени на ризик од намалување. Сепак, тие ќе се држат до договорот, кој ги исклучува задолжителните отпуштања во германската дивизија до крајот на 2027-ма година. Ќе се направат заштеди, меѓу другото, во трошоците за материјали и енергија. Се очекува и зголемување на продуктивноста.

Работничкиот совет го критикува планот

Претседателот на генералниот работен совет на автомобилската единица, Франк Сел, рече дека тие не затвораат очи пред напнатата ситуација. Сепак, веќе се постигнати значителни заштеди на трошоци.

„Затоа очекуваме менаџментот да обезбеди детали за овој план. Мора да им ја објасни иднината на германската дивизија на вработените и да развие решенија заедно со работничките совети“, рече Сел.

Кризата во германската автомобилска индустрија особено силно го погоди „Bosch“. Сепак, на Саемот за автомобили во Минхен, компанијата објави дека очекува одреден раст за својата дивизија за автомобилски делови. Групацијата прогнозира раст на продажбата од нешто помалку од 2 проценти оваа година. Растот се очекува и покрај стагнацијата во глобалното производство на возила, слабата побарувачка и доцнењата во електричната мобилност и автоматизираното возење.