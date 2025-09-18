Глобалниот долг останува над 235% од глобалниот БДП поради задолжувањата на владите

Глобалниот долг се стабилизира, иако останува висок, бидејќи континуираниот пад на кредитирањето во приватниот сектор го компензира зголеменото задолжување на владата, соопшти Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во блог пост.

Вкупниот долг малку се промени во однос на минатата година, на нешто над 235 проценти од глобалниот бруто домашен производ (БДП), според најновото ажурирање на базата на податоци за глобалниот долг на ММФ.

Приватниот долг падна под 143 проценти од БДП, најниско ниво од 2015-та година. Податоците одразуваат пад на обврските на домаќинствата и мала промена во долгот на нефинансиските корпорации.

Спротивно на тоа, јавниот долг се зголеми на речиси 93 проценти од БДП, соопшти Фондот.

Во номинални износи, во американски долари, вкупниот долг малку се зголеми на 251 трилион долари. Јавниот долг се зголеми на 99,2 трилиони долари, додека приватниот долг се намали на 151,8 трилиони долари.

Овие глобални просеци маскираат значајни разлики меѓу земјите и групите на приходи. Иако САД и Кина продолжуваат да доминираат во динамиката на глобалниот долг, како што покажува Фискалниот монитор на ММФ, нивоата на долг и дефицит во многу земји, и развиени и во развој, се алармантно високи според историските стандарди.

Во САД, јавниот долг се зголеми на 121 процент од БДП минатата година (од 119 проценти). Во Кина, долгот се зголеми на 88 проценти од БДП (од 82 проценти).

Со исклучок на САД, јавниот долг во напредните економии се намали за повеќе од 2,5 процентни поени на 110 проценти од БДП. Зголемувањата во некои големи, напредни економии, како што се Франција и Обединетото Кралство, беа компензирани со падови во Јапонија и помалите економии, како што се Грција и Португалија.

Со исклучок на Кина, јавниот долг во економиите во развој се намали под 56% од БДП во просек.

Трендовите на приватниот долг значително варираат во различни земји. САД забележаа значителен пад од 4,5 процентни поени на 143% од БДП, додека Кина забележа зголемување од 6 процентни поени на 206% од БДП.

Меѓу другите пазари во развој, приватното задолжување нагло расте во поголемите економии, како што се Бразил, Индија и Мексико, но се намалува во Чиле, Колумбија и Тајланд.

Постојано високите глобални фискални дефицити, со просек од околу 5% од БДП, се главниот двигател на растечкиот јавен долг. Овој дефицит сè уште ги одразува наследените трошоци од пандемијата, како што се субвенциите и социјалните бенефиции, како и зголемувањето на нето каматните расходи.

Намалувањето на приватниот долг произлегува од различни фактори, во зависност од земјата и групата на приходи. Во многу развиени економии, компаниите позајмуваат помалку, веројатно како одговор на слабите перспективи за раст. Во Соединетите Американски Држави, силните биланси на состојба и готовинските средства, исто така, придонесуваат за пониско корпоративно задолжување.

Во други случаи, растечкиот јавен долг, заедно со намалувањето на приватниот долг, сугерира ефект на истиснување, во кој високото јавно задолжување ја ограничува достапноста на кредит или го прави поскап за приватниот сектор.

Во Кина, зголемувањето на приватниот долг е поттикнато од нефинансискиот корпоративен долг. И покрај континуираната слабост во секторот за недвижности, зголемувањето го одразува сè уште изобилството на кредити, особено во поддршка на стратешките сектори.

Спротивно на тоа, долгот на домаќинствата малку се намалува, бидејќи слабата побарувачка за хипотеки и загриженоста за вработувањето и растот на платите продолжуваат да го оптоваруваат задолжувањето.

Во другите големи економии во развој, зголемениот приватен долг произлегува од високите каматни стапки и нивното влијание врз нефункционалните кредити (на пр. во Бразил), подобрените краткорочни перспективи за раст (во Индија) и корпоративните спојувања и преземања.

Во исто време, послабите перспективи за раст водат до намалување на приватниот долг во земји како Колумбија или Тајланд.

Во земјите со ниски приходи, динамиката на долгот одразува голем број дополнителни фактори. Тие вклучуваат поограничен финансиски развој, тесни услови на ликвидност и ефекти на истиснување поврзани со врската помеѓу суверениот и приватниот долг.