Увозот на облека од Кина во ЕУ се зголеми, локалните производители се загрижени

Увозот на облека во Европа се зголеми за 14% помеѓу јануари и јуни 2025-та година во споредба со истиот период во 2024-та година, објави „Euronews“, повикувајќи се на извор од текстилната индустрија.

Текстилниот сектор на Европската Унија (ЕУ) повика на поголема заштита од кинескиот извоз, кој бара нови пазари на Стариот континент поради агресивната трговска политика на американскиот претседател Доналд Трамп.

22 европски текстилни федерации, вклучувајќи ја и асоцијацијата „Euratex“ со седиште во Брисел, издадоа соопштение во кое ја осудуваат нелојалната конкуренција од брзата мода, која сочинува 20% од продажбата на облека преку интернет.

„Брзата мода ги влошува еколошките, економските и социјалните нерамнотежи“, се вели во соопштението на федерациите, додавајќи дека „врши неподнослив притисок врз европските компании, особено малите и средни претпријатија кои се стремат да ги исполнат високите еколошки, етички и социјални стандарди“.

Такси за мали пратки

Во соопштението се наведуваат 4,5 милијарди пакети увезени во блокот во 2024-та година. Од вкупниот број на пакети нарачани преку интернет и во вредност до 150 евра, 91% доаѓаат од Кина, според податоците на Европската комисија (ЕК) објавени во февруари оваа година.

Овие бројки можеби се зголемиле откако администрацијата на Трамп ги зголеми царините за кинескиот увоз во САД. Во август, Вашингтон, исто така, ги отстрани ослободувањата од царина за пакети во вредност помала од 800 долари.

Сите 22 европски текстилни федерации што ја потпишаа декларацијата побараа од Брисел да воведе такси за мали пратки и да го отстрани ослободувањето од царина за пратки во вредност до 150 евра. Повикот е поврзан со предлогот на ЕК за воведување такса за ракување од 2 евра за пратки во Европската Унија. Идејата за отстранување на ослободувањето од царина за увоз на стоки во вредност помала од 150 евра, исто така, моментално се дискутира од институциите на блокот.

Текстилната индустрија ја повика ЕК да ги забрза тековните истраги и да воведе „најсилни можни санкции“ според Законот за дигитални услуги (DSA), кој има за цел борба против нелегалната содржина и производи на интернет во ЕУ.

Во изјавата, индустријата, исто така, ги повика институциите на ЕУ да бараат од платформите за е-трговија да назначат законски овластени претставници кои можат да бидат одговорни законски.