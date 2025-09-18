Кина ги обвинува САД за еднострано малтретирање

Кина ги обвини САД за „еднострано малтретирање“ затоа што ги повикаа своите сојузници да воведат тарифи за Кина за купување руска нафта.

Како што објави кинеското Министерство за трговија, Кина, исто така, се спротивставува на барањето на Вашингтон, Групата од седум земји од Г7 и земјите-членки на НАТО да воведат секундарни тарифи за увоз од Кина, објавува Ројтерс.

Во соопштението, ваквите потези се нарекуваат класичен пример за еднострано малтретирање и економска принуда.

Кинеското министерство ги повика САД да бидат разумни во зборовите и постапките и да ги решаваат разликите преку рамноправен дијалог.

Преговорите меѓу американската и кинеската делегација за економски прашања се во тек, а вчера последната рунда се одржа во Мадрид, каде што се дискутираше за царината, продажбата на TikTok во САД и економијата. Разговорите треба да продолжат денес.

Ова беше четврти пат во последните четири месеци делегации од двете земји да се сретнат во европски градови, а најновата средба има за цел да спречи понатамошно влошување на трговските односи меѓу САД и Кина.

Иако не се очекуваат поголеми пробиви на состанокот во Мадрид, најважниот исход од разговорите би можел да биде уште едно продолжување на рокот за кинескиот сопственик на TikTok да ги продаде своите американски операции до 17 септември, или да се соочи со евентуално затворање на американската апликација.

Трговските врски меѓу двете најголеми економии во светот се влошија и покрај царинското примирје постигнато во мај и продолжено во август, што спречи царините за стоките на меѓусебната страна да достигнат троцифрен број.