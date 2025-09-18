Европската Унија разочара

Резултатите од студијата на Европскиот суд на ревизори покажуваат дека Европската Унија веројатно нема да ја исполни својата цел да насочи една четвртина од својата помош за проширување на трговијата кон најсиромашните земји до 2030 година.

„Многу е веројатно дека ЕУ нема да ја исполни целта за финансирање од 25 проценти до 2030 година“, изјави Бетина Јакобсен, членка на судот која го надгледуваше прегледот.

Стапката на финансирање, според резултатите од анализата, неодамна се намали, наместо да се зголеми, објави Ројтерс.

Според студијата, ЕУ доделила 17,2 милијарди евра преку програмата „Помош за трговија“ на најсиромашните земји во периодот од 2017 до 2022 година, што е далеку под една четвртина од 106-те милијарди евра испратени до другите земји во развој.

Уделот на помошта за трговија кон најсиромашните земји се намалил за 6 процентни поени помеѓу 2015 и 2022 година, забележаа ревизорите.

Студијата, која вклучуваше девет проекти во Малави, Руанда, Ангола и Камбоџа помеѓу 2017 и 2024 година, исто така заклучи дека постои ризик тие земји да не можат да ги користат резултатите и да обезбедат економска одржливост на проектите.

Европската комисија ги прифати препораките на студијата и вети дека ќе процени зошто целите не се исполнети, во одговор прикачен на извештајот на ревизорот.

Иницијативата „Помош за трговија“, започната во 2005 година од Светската трговска организација (СТО) за поддршка на развојот на сиромашните земји, вклучува низа мерки, од изградба на физичка инфраструктура како што се патишта и пристаништа, до подобрување на трговската политика, регулативата или градењето капацитети во сектори како што е земјоделството.

Помошта обично се обезбедува во форма на грантови и заеми и сочинува една петтина од вкупната надворешна помош за развој, според веб-страницата на СТО.

ЕУ ја постави целта во 2017 година откако ја разгледа својата стратегија за поефикасно решавање на развојните потреби на сиромашните земји, но не разви конкретен план за да се обезбеди постигнување на тие цели, според извештајот на Европскиот суд на ревизори.