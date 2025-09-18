Најголемата заплена во историјата на ЕУ

Европските обвинители подигнаа обвинение против шест лица, под сомнение за учество во криминална мрежа што ја преплавила Европската Унија со нелегално увезена стока од Кина.

Како дел од истрагата, Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (EPPO) заплени 2.435 контејнери за превоз во грчкото пристаниште Пиреја, што претставува најголема заплена од ваков вид во историјата на ЕУ.

Шемата за избегнување на плаќање антидампинг давачки за увоз од Кина траела најмалку осум години. Според проценките на EPPO, буџетите на земјите-членки и самата ЕУ биле оштетени за околу 350 милиони евра неплатени царински давачки, како и дополнителни 450 милиони евра ДДВ. Контејнерите, кои пристигнале во пристаништето, кое е во мнозинска сопственост на кинеската државна компанија COSCO, биле претежно полни со електрични велосипеди, текстил и обувки.

Европските обвинители во Атина обвинија двајца царински службеници за повеќекратна лажна сертификација на документи, што овозможило царинска измама и предизвикало штета на буџетот на ЕУ. Покрај нив, четворица царински брокери беа обвинети за учество во царинска измама и поттикнување лажно сертифицирање.

Истрагата наречена „Калипсо“ се фокусираше на криминални мрежи кои го управувале целиот процес – од увоз на стоки од Кина, преку дистрибуција низ цела ЕУ, до царинско затајување и измама со ДДВ во големи размери. Приходите од нелегални активности биле перени и вратени во Кина. Според EPPO, мрежите биле претежно контролирани од кинески државјани.

„Овие високо организирани криминални мрежи се специјализирани за овој вид измама со години“, рече главната европска обвинителка Лаура Кодруца Ковеши.

„Операцијата Калипсо им испраќа јасна порака на овие криминалци: правилата се променети и нема повеќе безбедни засолништа. Сега мора да го претвориме овој спектакуларен успех во системска работа. Потребни ни се посветени и специјализирани полициски, царински и даночни истражители низ целата зона на EPPO“, додаде таа.

Запленетите контејнери моментално се проверуваат, што претставува огромен логистички предизвик и безбедносен ризик за царинските службеници во Пиреја. Иако грчките власти досега отворија само мал број контејнери, се проценува дека вредноста на стоката во нив е околу 250 милиони евра.