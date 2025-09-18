ПочетнаЕКОНОМИЈАПосета од претставниците на Федералните резерви на Њујорк на Народната банка за...
Посета од претставниците на Федералните резерви на Њујорк на Народната банка за зајакнување на меѓународната соработка

Делегација од Банката на федералните резерви на Њујорк ја посети Народната банка на Република Северна Македонија заради размена на искуства и јакнење на соработката во областа на меѓународните банкарски услуги и управувањето со сметките на централните банки. Посетата е важна за соработката меѓу Народната банка и водечките централни банки во светот, истакнувајќи ја нејзината важна улога во стабилноста на регионалните и светските финансиски системи.

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, оствари работна средба со претставниците од Федералните резерви на Њујорк, каде што беа разгледани можностите за соработка во областа на обуките и добрите банкарски практики во согласност со меѓународните стандарди.

Оваа посета претставува важен чекор во продолжувањето на соработката меѓу Народната банка и Банката на федералните резерви на Њујорк.

