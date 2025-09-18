Овие осум намирници никогаш не треба да се јадат на празен стомак

Гастроентерологот д-р Робин Чуткан објаснува дека кофеинот го опушта мускулот помеѓу хранопроводот и желудникот, зголемувајќи го ризикот од рефлукс на киселина. Нутриционистот Јохана Салазар препорачува да јадете нешто лесно и хранливо пред кафето, како што е тврдо варено јајце или лажица путер од кикирики.

Зачинета храна

Ако не сте навикнати на зачинета храна, јадењето зачинета храна на празен стомак може да предизвика иритација. Капсаицинот, супстанцата што им дава интензитет на зачинетите јадења, ги стимулира чувствителните рецептори во дигестивниот тракт и може да го забрза празнењето на цревата. Гастроентерологот д-р Мајкл Шопис вели дека ова може да предизвика непријатност, итна потреба за празнење на цревата, па дури и дијареја.

Слатки

Јадењето слатки на празен стомак може да предизвика скок на шеќерот во крвта, честопати проследен со пад на шеќерот, што може да ве направи уморни и раздразливи. Дополнително, високото ниво на шеќер може да предизвика насобирање течности во цревата, што може да доведе до дијареја кај некои луѓе. За да ги избегнете овие несакани ефекти, добра идеја е прво да јадете нешто богато со растителни влакна, бидејќи тоа ја забавува апсорпцијата на шеќерот.

Чаеви со кофеин

Како и кафето, чаевите што содржат кофеин, како што се црниот и зелениот, можат да го стимулираат производството на желудочна киселина и да предизвикаат непријатност. Спротивно на тоа, билни чаеви се претежно без кофеин и обично не ве мачат на празен стомак.

Јогурт

Јогуртот е здрав извор на пробиотици, но некои луѓе може да доживеат непријатност ако се консумира на празен стомак. Д-р Шопис објаснува дека млечната киселина во јогуртот може дополнително да го стимулира производството на желудочна киселина, а во исто време да ја намали активноста на корисните бактерии. Се препорачува да се пие со оброк, кога желудникот не е целосно празен.

Газирани пијалоци

Газираните пијалоци, особено кога се консумираат на празен стомак, можат да предизвикаат надуеност и пождригнување. Јаглерод диоксидот од меурчињата го зголемува притисокот во желудникот и предизвикува непријатност. Покрај тоа, засладените газирани пијалоци со висока содржина на шеќер можат дополнително да го нарушат нивото на гликоза во крвта.

Масна и пржена храна

Помфрит, пржено пилешко и слична храна се тешки за варење, особено на празен стомак. Мастите се разградуваат побавно, што ја зголемува количината на киселина во желудникот и може да предизвика гадење.

Д-р Шопис советува комбинирање на масна храна со јаглехидрати како што се леб, компири или ориз, бидејќи тие апсорбираат дел од киселината и го олеснуваат варењето.

Цитруси и овошни сокови

Иако агрумите се чест избор за појадок, лимонската киселина што ја содржат може да ја иритира желудочната слузница ако се консумира на празен стомак. Тие исто така можат да го опуштат мускулниот вентил помеѓу желудникот и хранопроводот, што го зголемува ризикот од рефлукс. Ако ги консумирате наутро, се препорачува да ги јадете со нешто неутрално, како што се леб или овесна каша, за да може киселината полесно да се толерира.