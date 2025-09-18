ПочетнаЕКОНОМИЈАСАД увезуваат повеќе од ЕУ отколку од Кина
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

САД увезуваат повеќе од ЕУ отколку од Кина

227
сад европа

Соединетите Американски Држави се повеќе зависни од увозот од Европската Унија отколку што вообичаено се претпоставува, при што ЕУ ја престигна Кина и по вкупна вредност и по број на производи, според студијата на германскиот економски институт IW.

     Добивајте вести на Viber     

Таа зависност значително се зголеми во последните 15 години. Бројот на групи производи каде што најмалку 50 проценти од увозот доаѓа од ЕУ се зголеми од нешто повеќе од 2.600 во 2010 година на повеќе од 3.100 минатата година, покажува анализата на IW, објави Ројтерс.

Наодите сугерираат дека претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, можеби имала посилна преговарачка позиција во разговорите со Вашингтон за царините, што резултираше со основна стапка од 15 проценти за повеќето стоки од ЕУ.

Вкупната вредност на тие производи, вклучувајќи хемикалии, електрична опрема, машини и уреди, достигна 287 милијарди долари, што е речиси 2,5 пати повеќе отколку во 2010 година. За споредба, Кина минатата година опфати 2.925 групи производи, со вкупна вредност од 247 милијарди долари. IW наведува дека зависноста на Америка од Кина значително се намалила со текот на времето, во очигледен процес на „деризикирање“.

Производите од ЕУ со постојано висок удел во увозот на САД тешко се заменуваат брзо, нешто што Унијата треба да го има предвид ако ескалираат трговските тензии. Како последно средство, ЕУ би можела да го ограничи извозот на стоки кои се критични за американската економија, соопшти институтот.

Иако самите трговски податоци не покажуваат целосно колку се фундаментално важни овие производи за американските купувачи, студијата „може да им послужи јасно на Американците дека ако продолжат да ги зголемуваат царините, си пукаат во ногата“, рече коавторката Самина Султан.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025