САД увезуваат повеќе од ЕУ отколку од Кина

Соединетите Американски Држави се повеќе зависни од увозот од Европската Унија отколку што вообичаено се претпоставува, при што ЕУ ја престигна Кина и по вкупна вредност и по број на производи, според студијата на германскиот економски институт IW.

Таа зависност значително се зголеми во последните 15 години. Бројот на групи производи каде што најмалку 50 проценти од увозот доаѓа од ЕУ се зголеми од нешто повеќе од 2.600 во 2010 година на повеќе од 3.100 минатата година, покажува анализата на IW, објави Ројтерс.

Наодите сугерираат дека претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, можеби имала посилна преговарачка позиција во разговорите со Вашингтон за царините, што резултираше со основна стапка од 15 проценти за повеќето стоки од ЕУ.

Вкупната вредност на тие производи, вклучувајќи хемикалии, електрична опрема, машини и уреди, достигна 287 милијарди долари, што е речиси 2,5 пати повеќе отколку во 2010 година. За споредба, Кина минатата година опфати 2.925 групи производи, со вкупна вредност од 247 милијарди долари. IW наведува дека зависноста на Америка од Кина значително се намалила со текот на времето, во очигледен процес на „деризикирање“.

Производите од ЕУ со постојано висок удел во увозот на САД тешко се заменуваат брзо, нешто што Унијата треба да го има предвид ако ескалираат трговските тензии. Како последно средство, ЕУ би можела да го ограничи извозот на стоки кои се критични за американската економија, соопшти институтот.

Иако самите трговски податоци не покажуваат целосно колку се фундаментално важни овие производи за американските купувачи, студијата „може да им послужи јасно на Американците дека ако продолжат да ги зголемуваат царините, си пукаат во ногата“, рече коавторката Самина Султан.