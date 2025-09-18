Цукерберг претстави нови уреди: За овој гаџет се чекаше повеќе од една деценија

Ако паметните очила се навистина иднината на технолошката индустрија, тогаш Мета направи голем чекор кон таа иднина оваа недела. На конференцијата Мета Конект, Марк Цукерберг конечно ги претстави паметните очила Meta Ray-Ban Display со вграден дигитален екран и дополнителна нараквица што ви овозможува да ги контролирате опциите на очилата со гестови на рацете.

Иако самата демонстрација не помина добро и Цукерберг имаше проблеми со WiFi (барем тоа беше изговорот на Марк), новинарите се доста импресионирани од новиот гаџет. Ова се, според новинарка од The ​​Verge, најдобрите паметни очила што ги пробала досега и таа вели дека ова е уред што се чека повеќе од една деценија, односно уште од првите и прилично контроверзни очила на Google.

Ова се класични очила што би ги очекувале од Реј-Бан, но станува збор за првите очила со вештачка интелигенција со екран со висока резолуција и невронската нараквица на Мета, рече Цукерберг кога го најави овој уред. Екранот, објасни тој, е ненаметлив, не го блокира погледот на лицето, а кога не се користи – исчезнува.\

Кога ќе ги ставите на лицето, треба да го мрднете прстот со раката на која е нараквицата и екранот ќе се појави. The Verge објаснува дека нараквицата ги чита мускулните сигнали и, по почетниот период на навикнување, контролирањето на очилата со движења на прстите е едноставно. Комбинацијата на таква контрола и очилата овозможува голем број различни дејства што сега се можни без да мора да го вадите телефонот од џеб.

Меѓу другото, можно е да се прават видео повици, да се читаат и испраќаат пораки, да се гледаат Reels директно од очилата, а екранот дури го прикажува и текстот на лицето со кое разговарате во живо. Она што е особено импресивно е што, во случај да има неколку луѓе кои разговараат во просторијата, ќе ви биде прикажано само што зборува лицето што го гледате. Меѓу другите интересни карактеристики, вреди да се споменат деталните насоки за движење во рамките на мапите кои се слични на оние на телефонот итн.

Додека ги тестираше овие очила, новинарката забележа уште една работа што со текот на времето може да стане проблематична. Додека гледаше во екранот во очилата, нејзиниот соговорник воопшто не беше свесен за тоа, што значи дека иако се чинеше дека го гледа и слуша што зборува, нејзиното внимание беше насочено кон екранот и работите што се прикажуваат на него. Значи, како некој да гледа во екранот на мобилен телефон, но другите не се свесни за тоа.

Очилата на Мета ќе бидат пуштени во продажба на 30 септември на американскиот пазар за 799 долари.

Покрај овие очила, Мета ги претстави и очилата Oakley Meta Vanguard и се првенствено наменети за спортисти како што се велосипедисти, сноубордери итн. Тие се со цена од 499 долари и ќе бидат пуштени во продажба на 21 октомври, а немаат екран. Тие доаѓаат со камера сместена во средината, над носот и звучници кои се погласни од претходниот модел, а можат да се поврзат со паметни часовници Garmin за следење на различни спортски и здравствени параметри.