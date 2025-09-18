ФЕД ги намали каматните стапки, најавуваат уште две кратења до крајот на годината

Централната банка на САД (ФЕД) вчера го одобри долгоочекуваното намалување на каматните стапки, сигнализирајќи дека уште две би можеле да следат до крајот на годината, поради растечките загрижености за состојбата на американскиот пазар на трудот, објавува CNBC.

Во одлука донесена со 11 гласа „за“ и еден „против“, што укажува на помалку несогласувања отколку што очекуваше Волстрит, Федералниот комитет за отворен пазар (FOMC) ја намали својата клучна каматна стапка за четвртина процентен поен. Ова го постави опсегот за стапката на федералните фондови помеѓу 4,00 и 4,25 проценти.

Единствениот глас против беше оној на новоназначениот гувернер Стивен Миран, кој се залагаше за поагресивно намалување од половина процентен поен. Гувернерите Мишел Боуман и Кристофер Волер, за кои се шпекулираше дека се противат, гласаа за намалување од 25 базични поени. Вреди да се потсетиме дека сите тие беа назначени од претседателот Доналд Трамп, кој во текот на летото вршеше притисок врз Федералните резерви агресивно и брзо да ги намали стапките.

Во соопштението објавено по состанокот, Комитетот повторно ја оцени економската активност како „умерена“, но додаде нова формулација во која се наведува дека „добивките од работни места се забавиле“ и дека инфлацијата „се зголемила и останува донекаде висока“.

„Неизвесноста околу економските перспективи останува висока“, се вели во соопштението. „Одборот е буден за ризиците од двете страни на својот двоен мандат и проценува дека ризиците од намалување на работните места се зголемиле“.

На прес-конференција, претседателот на ФЕД, Џером Пауел, ги повтори загриженостите за пазарот на трудот. „Значителното забавување и на понудата и на побарувачката за работници е невообичаено на овој помалку динамичен и донекаде помек пазар на трудот“, рече тој. „Ризиците од намалување на работните места се чини дека се зголемиле“.

Пауел додаде дека одлуката ја става монетарната политика во по „неутрална“ позиција, за разлика од претходните описи што ја карактеризираа како умерено рестриктивна.

Заедно со одлуката за стапката, службениците посочија уште две намалувања до крајот на годината во нивниот внимателно следен „точкин графикон“, графикон на индивидуални очекувања. Графиконот, сепак, покажа и големи разлики во мислењата.

„Поголемиот дел од FOMC сега се насочени кон уште две намалувања оваа година, што укажува дека “гулабите” во одборот сега се на возачкото седиште“, коментираше Сајмон Дангур од „Голдман Сакс Асет Менаџмент“.

На состанокот му претходеше невообичаено високо ниво на политичка драма, особено за институција која обично го води своето работење тивко. Постојаните критики на Трамп кон ФЕД и назначувањето на Миран покренаа прашања за независноста на централната банка од политичко влијание.

Дополнителна интрига беше судската одлука со која се блокираше обидот на Трамп да ја отстрани гувернерката Лиза Кук, која беше назначена од поранешниот претседател Џо Бајден. Кук на крајот гласаше за намалување од четвртина процентен поен.

И покрај политичките превирања, економските индикатори сигнализираат дека економскиот раст останува силен. Сепак, пазарот на трудот останува камен на сопнување. Стапката на невработеност достигна 4,3% во август, што е највисоко ниво од октомври 2021 година.

Податоците, исто така, покажаа дека економијата создала речиси милион помалку работни места отколку што првично беше објавено во 12-те месеци до март 2025 година. Гувернерот Волер изрази загриженост дека Федералните резерви треба да ја олабават политиката сега за да спречат идни проблеми, а неговото име се споменува како потенцијална замена за Пауел, чиј мандат завршува во мај 2026 година.