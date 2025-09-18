Како го одржуваат младешкиот изглед и кој колаген го користат јавните личности?

Веќе по 30-тата година се намалува количеството на колаген во нашето тело, и не постои дилема дали треба дополнително преку додатоци во исхраната да го внесуваме. Дилемата е кој колаген да го одбереме, а да бидеме сигурни во неговата ефикасност. Како да направиме добар избор?

Ефикасноста на еден колаген е пред се поврзана со спремноста за апсорција која колагенот COLLAGEN PEPTIDES ја има, а тоа треба да е докажано со бројни клинички студии. На пазарот најмногу има говедски колаген тип 1, кој содржи и Витамин Ц. Има и такви кои се со вкус на ванила, чоколадо и малина, и кои се фантастични. Важно е да знаеме дека во телото има повеќе различни типови на колаген, но најзастапен (дури 90%) во различни ткива и органи, а со тоа и најпотребен да се спречи стареењето на телото е колагенот тип 1!

Овој колаген е наменет за одржување на здравјето на кожата, зглобовите, мускулите и коските, како и крвните садови и органите за варење, што го прави мултифункционален. Помага во ублажување на болките во зглобовите, зајакнување на коските и ноктите, зголемување на флексибилноста на тетивата и лигаментите, и ја подобрува еластичноста на кожата. Потребен и за обвивката, а со тоа за еластичноста и функцијата на крвните садови.

Друга работа на која треба да обрнеме внимание кога одбираме Колаген, е кој е производителот. Па така ако одбереме COLLAGEN PEPTIDES додаток на исхраната во прав со колагенски пептиди и витамин Ц, од Натура Терапи, треба да знаеме дека станува збор за колагенот од брендот Пептан, кој е најквалитетен колаген во светот, и од реномираниот француски производител Пептан.

И секако последниот фактор за избор е односот цена-квалитет што COLLAGEN PEPTIDES го прави достапен за поголема група на луѓе.

Според нутриционистот Сашко Дрвошански “Колагенот како што често се нарекува и “еликсир на младоста” е клучна компонента одговорна за силата, еластичноста и регенерацијата на различните ткива во човечкото тело. Неопходен е за нормално функционирање на многу делови од нашето тело. Се наоѓа во цревата, мускулите, коските, кожата, тетивите, па дури и во нашите внатрешни органи. А како што старееме, брзината со која произведуваме колаген се намалува – оттука, почнува да се забележува застарена кожа, брчки и болки во зглобовите. А потребата од негово внесување се наметнува веќе по 25-тата година”.

Придонесува за одржување на крвните садови, коските, ‘рскавицата, непцата, кожата и забите. Нуди трансформативно искуство кое оди подалеку од обична, длабинска нега на кожата. Претставува сеопфатно решение за одржување на здравјето на мускулно-скелетниот систем и исто така ја поттикнува убавината на кожата.

COLLAGEN PEPTIDES, но и движење и здрава исхрана со цел да се надокнади недостатокот на овој протеин во организмот, е изборот на дел од јавните личности како: Стефан Лазаров, Паки, Маја Девос, Лејла Рамковска и Вера Мештеровиќ.

https://www.instagram.com/pakigram?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=YWVvbW4wNmo1cTA2

https://www.instagram.com/_lazarovv?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWZlbG1hamZ4cXZxaA==

https://www.instagram.com/maya__devos?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=d3pvMzcwbHFjdXNi

https://www.instagram.com/lejlaramkovska?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWljbGlyY2s1Mmd5bw==

https://www.instagram.com/veramesterovic?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWMydDYwb2trMTVpOA==

(ПР објава)