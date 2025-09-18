ПочетнаХОРОСКОПДневен хороскоп 18.09.2025
Дневен хороскоп 18.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Добри вести и за осамените и за оние во врска, ќе доживеење важен пресврт во љубовта. Парите можат да бидат причина за незадоволство. Потрудете се да не го коментирање животот и работата на другите.

Бик (21.04 – 21.05)

Ситуацијата која за некој изгледа невозможна, за вас претставува можно и достапно решение, но за тоа не треба гласно да се зборува. Понекогаш е нужно да употребите некоја формула која донесува добивка. Потрудете се да го охрабрите саканото лице.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Важно е да ја сочувате позитивната ориентација и размислување и да се прифати тимската работа. Посветете внимание на вистинскиот избор на соработници. Минувате низ некоја чувствителнa фаза на емотивно сослушување.

Рак (22.06 – 22.07)

Ќе уживате во се што ви дава љубовта. Премногу ќе работите и ќе се трудите а тоа ќе ви донесе некој денар плус. Вашето здравје е издржливо и отпорно, но не претерувајте.

Лав (23.07 – 22.08)

Тежок ден за старите парови, стресот ќе биде предизвикан од монотонијата. Избегнувајте денес да купувате апарати и технички уреди, тоа ќе ве стави во дополнителен трошок. Можна е потиштеност и главоболка.

Девица (23.08 – 22.09)

Ќе настојувате на контакти со лица кои очигледно дека не можат да ви возвратат љубов. Ќе забележите добивки на работа или пак моќна соработка. Ќе бидете во прилика да изберете со кој ќе се дружите. Не се изолирајте.

Вага (23.09 – 22.10)

Ќе бидете ведри ќе наидувате на многу задоволства и дружење. Ова е добар ден за склопување на нови пријателства како и за друштвениот живот кој не мора да биде диригиран од деловните интересеи, но во иднина може да се покаже и работно корисен.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Напнатоста постапно ќе ви се зголемува. Неповолните аспекти на планетите ќе ви донесат тешкотии во некои работи. Ве очекуваат и непријателства кои можат сериозно да ја загрозат вашата позиција. Избегнувајте кавги бидејќи секоја конфротација може негативно да делува врз вас.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Колку и да се трудите нема да биде доволно, ќе се појават грижи и сомнежи. Денот е поволен за приватниците, оние кои се храбри и упорни. Најдете време и за слободните активности.

Јарец (22.12 – 20.01)

Постои можност работите да не бидат онакви какви што сте планирале, но не губете надеж. Освен нервозата здравјето ви е добро. Потрошете го овој ден мудро и паметно.

Водолија (21.01 – 19.02)

Новите бизнис предизвици делуваат како добар поттик, но се има свои граници. Тенденцијата да се претерува може да ве одалечи од неколку основни бизнис интереси. Важно е да имате некоја алтернативна верзија или решение.

Риби (20.02 – 20.03)

Имате потреба за нови искуства, можни се нови познанства. Интересен ден кој отвара многу можности по пократкиот пат. Изненадете се себе си и другите со ситен подарок или внимание.

