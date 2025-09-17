Германската стратегија кон Западен Балкан се покажа како неуспех

Новата студија за младите во Југоисточна Европа, презентирана неодамна во Берлин, отвори сериозна дискусија за состојбата во регионот и неуспешната германска стратегија кон Западен Балкан.

Истражувањето опфати млади од 14 до 29 години во 12 земји, меѓу кои и Македонија и покажа дека корупцијата, одливот на квалификувана работна сила и економската несигурност се најголемите грижи на младите. Дополнително, се бележи пад на довербата во демократијата и раст на стравовите од криминал, војна и имиграција.

Резултатите откриваат дека ентузијазмот за Европската Унија е во пад, освен во Косово и Албанија каде што поддршката е сè уште висока. Кај младите во земјите членки, оптимизмот за европската интеграција е уште помал. Ова е силен сигнал дека Европската Унија губи влијание во регионот.

Интересен податок е дека младите кои живееле или студирале во странство, по враќањето покажуваат пониско ниво на доверба во демократијата од оние кои никогаш не ја напуштиле својата земја. Според истражувачите, можно објаснување е чувството на недоволна интеграција и прифаќање во странство.

Во повеќето земји се забележува пад на религиозноста, а особено во Хрватска каде што редовното учество на верски обреди е преполовено во однос на 2018 година. Истовремено, младите во целиот регион изразуваат зголемена загриженост за иднината – од страв од војна и криминал, до болести и миграции.

Во рамки на дискусијата за студијата, германски политичари признаа дека стратегијата на Германија за Западен Балкан не дала очекувани резултати. Според нив, довербата во европските интеграциски процеси сериозно е нарушена. Како клучна грешка се посочува прекумерното потпирање на српскиот претседател Александар Вучиќ како „гарант за стабилност“, што се покажа како погрешен пристап.

Студијата покажува дека младите во регионот бараат повеќе транспарентност, фер можности и вистинска европска перспектива. За Германија и ЕУ ова е сигнал дека е време за нова, поефективна стратегија ако навистина сакаат да го задржат кредибилитетот на Балканот.