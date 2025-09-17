Добра жетва на пченицата, но земјоделците незадоволни од откупната цена

Жетвата на пченицата во Македонија годинава носи подобри приноси и квалитет, но цените што ги нудат мелничарите предизвикуваат незадоволство кај производителите.

Министерството за земјоделство и шумарство ја утврди откупната цена на лебното жито на 12 денари по килограм, што е нешто повисоко од стартните понуди на откупувачите од 10 до 12 денари. Сепак, земјоделците предупредуваат дека оваа цена е далеку под реалните производствени трошоци.

„Реалната цена, според нашите пресметки, изнесува најмалку 19 денари за килограм. Со моменталната понуда едноставно не можеме да ги покриеме трошоците за гориво, ѓубриво и транспорт,“ велат земјоделците.

Оваа година под житни култури во Македонија се засеани околу 152.000 хектари, од кои приближно 70.000 хектари се со пченица. Очекуваното производство е меѓу 160.000 и 180.000 тони, што претставува подобар резултат во однос на претходните сезони, но сепак не е доволен за целосно покривање на домашната потрошувачка.

За земјоделците, со моменталната откупна цена профитот е минимален, па тие бараат поддршка од државата преку субвенции и интервентен откуп, а за потрошувачите, кај цената на лебот и брашното засега нема простор за значително поскапување, но ако трошоците за производство и понатаму растат, можно е дел од товарот да се префрли на крајните купувачи.

Иако оваа година носи подобар принос и квалитет на пченицата, незадоволството околу ниската откупна цена останува главен проблем. Земјоделците бараат поактивна улога од институциите за да обезбедат фер услови, со цел домашното производство да остане одржливо.