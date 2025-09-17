Кредитниот рејтинг на Американците паѓа, сè повеќе граѓани доцнат со отплатата на кредитите

Просечната вредност на FICO оценката, најчесто користениот индикатор за кредитната способност на потрошувачите во Соединетите Американски Држави, падна за два поена оваа година на 715 поени, што е најбрзо темпо од 2009 година, според финансискиот извештај на истоимената организација.

Податоците покажуваат дека сè поголем број американски граѓани доцнат со отплатата на автомобилските кредити, кредитните картички и личните кредити, што е во спротивност со рекордните вредности на главните индекси на американските берзи, објавува CNN.

FICO оценката е бројка што покажува колку е веројатно некој редовно да ги отплаќа своите долгови и ја користат речиси сите американски банки и други финансиски институции. Оценката генерално се движи од 300 до 850 поени и се пресметува врз основа на податоците од кредитниот извештај.

Падот на кредитните рејтинзи продолжува втора година по ред и сè повеќе ги погодува помладите генерации.

Членовите на Генерацијата Z забележаа просечен пад од три поени, додека дури 14 проценти од младите луѓе имаа влошување на рејтингот од 50 поени или повеќе во последната година.

Главните причини се враќањето на отплатите на студентските кредити по паузата од пандемијата и послабите изгледи за вработување на почетни позиции.

Речиси една третина од младите заемопримачи имаат заостанати отплати на студентските кредити, а заостанатите отплати на автомобилските кредити и потрошувачките кредити се на највисоко ниво во последните 16 години.

Вол Стрит достигнува историски максимуми, но многу Американци го чувствуваат притисокот од зголемувањето на трошоците за живот и високите каматни стапки.

Аналитичарите предупредуваат дека сегашниот тренд изгледа „повеќе во согласност со рецесијата отколку со економијата во експанзија“.