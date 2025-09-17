Колку заработуваат возачите на камиони? Ова се нивните плати

Британските возачи на камиони заработуваат до три пати повеќе од нивните колеги во Унгарија и дури ги престигнале и германските возачи – иако често се жалат на платите и условите за работа, покажуваат новите бројки.

Како што пишува trans.info, недостигот на работна сила по Брегзит и големите економски нееднаквости низ Европа создадоа континент каде што географијата ја одредува платата повеќе од возачките вештини. Со бруто плата од 3.350 фунти месечно (3.930 евра), британските возачи се на врвот на европската табела, додека Унгарија е на дното со само 1.039 евра.

Разликите во заработката се изразени низ цела Европа. Франција (1.850 евра) и Романија (1.794 евра) се само малку подобри од Унгарија, додека просекот во Шпанија е 2.450 евра, а во Полска 2.814 евра. Само Германија е блиску до британските нивоа со 3.357 евра.

Како што објави овој портал, вистинската приказна може да се види само кога платите се споредуваат со националниот просек. Меѓународните возачи од Полска заработуваат 2,7 пати повеќе од минималната плата – највисока во Европа – додека возачите на камиони од Велика Британија заработуваат 70% повеќе од минималната плата и 9% над националниот просек. Германските возачи заработуваат 64% над минималната плата, но сепак 13% под националниот просек, известува „Плуто логистика“.

Од друга страна, француските возачи едвај го надминуваат минималниот (91% од законскиот минимум), додека унгарските возачи на камиони заработуваат дури и под него – 79% – што покренува сериозни прашања за одржливоста на професијата во Источна Европа.

Обединето Кралство

Возачите на камиони во Велика Британија неочекувано профитираа од недостигот на работна сила предизвикан од Брегзит. Бројките од Канцеларијата за национална статистика покажуваат дека средната нето плата е 2.705 фунти месечно, што е 70% над минималната плата и речиси 30% повеќе од просечната плата во Велика Британија.

Разликата е значајна: највисоко платените 10% заработуваат над 56.400 фунти годишно, додека најниско платените 10% земаат дома 26.700 фунти. Постојат регионални разлики – возачите во Лондон заработуваат повеќе од оние во Велс или Североисток – но возењето камион стана една од подобро платените занимања во Велика Британија.

За разлика од повеќето земји во Европа каде што возачите се на дното на листите кога станува збор за плата, британските камионџии се над просекот, што ја прави оваа професија една од ретките транспортни гранки каде што платата сè уште има реална вредност.

Германија

Германските возачи заработуваат просечно 2.536 евра нето месечно – иако е добра сума, оваа сума е сè уште 13% под националниот просек. Професијата е во „средината“: над минимумот, но под општиот економски просперитет.

Регионалните разлики се големи, што ја одразува економската географија на Германија. Во Шлезвиг-Холштајн, возачите очекуваат 3.550-3.575 евра месечно, додека источните покраини како Тирингија и Саксонија-Анхалт нудат 3.175-3.275 евра. Берлин бележи 3.475 евра, што е невообичаено за источниот дел од земјата.