Трамп во посета на Велика Британија: Многу работи тука ми го греат срцето

Американскиот претседател Доналд Трамп пристигна во Обединетото Кралство во вторник на ретка втора државна посета, каде што беше пречекан со црвен тепих додека Лондон се обидува да го освои непредвидливиот лидер.

-Многу работи тука ми го греат срцето – изјави 79-годишниот републиканец за новинарите откако пристигна со првата дама Меланија Трамп.

-Ова е многу посебно место – додаде тој.

Кралот Чарлс III ќе го угости Трамп во замокот Виндзор на раскошен банкет и возење со кочија во среда, пред Трамп да се сретне со премиерот Кир Стармер во неговата селска резиденција во четврток.

Во знак на помпезноста и свеченоста што претстојат, почесна гарда го поздрави Трамп додека се симнуваа од Ер Форс Уан на аеродромот Станстед во близина на Лондон.

Трамп потоа го изрази своето восхитување кон британскиот монарх.

Who is very pleased Donald Trump is here in the UK! 🇺🇸 🇬🇧



Let’s hope he can sort Starmer out. pic.twitter.com/Wk6kr9pBGt — Benonwine (@benonwine) September 16, 2025

-Тој ми е пријател долго време и сите го почитуваат и го сакаат – рече Трамп додека пристигнуваше со хеликоптер во Винфилд Хаус, резиденцијата на американскиот амбасадор во Лондон, каде што ја помина ноќта.

Трамп е првиот американски претседател поканет на две државни посети, откако претходно беше домаќин на кралицата Елизабета Втора за време на неговиот последен мандат во 2019 година, додека Велика Британија се обидува да го одржи таканаречениот посебен однос.

Британската влада не се срами од своите напори да застане на страната на Трамп, чија мајка беше Шкотланѓанка и кој поседува голем број терени за голф во Велика Британија.