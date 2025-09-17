Кои се 10-те најевтини и најскапи земји во светот во 2025-та, според иселениците?

Како што растечките трошоци за живот и глобалната економска неизвесност продолжуваат да им го оптоваруваат финансискиот товар на многу луѓе, сè повеќе иселеници откриваат дека преселувањето во странство може да биде поприфатливо за нивните паричници, објавува „CNBC“.

Петта година по ред, Виетнам е прогласена за најприфатлива земја во светот за иселеници. Таа се рангираше на прво место од 46 дестинации во однос на личните финансии, според анкетата „Expat Insider“ за 2025-та година од „InterNations“, онлајн платформа и глобална заедница на иселеници.

Спроведувана годишно од 2014-та година, анкетата собира информации од повеќе од 10.000 иселеници кои претставуваат 172 националности кои живеат во земји и територии низ целиот свет. Од испитаниците во анкетата на „Индекс на лични финансии“ беше побарано да го оценат своето задоволство од нивната финансиска состојба, вкупните трошоци за живот и дали расположливиот приход на нивното домаќинство е доволен за удобно живеење во земјата во која живеат.

Еве ги 10-те најпристапни дестинации за иселеници во 2025-та година, според „InterNations“:

– Виетнам

– Колумбија

– Панама

– Кина

– Тајланд

– Индонезија

– Филипини

– Мексико

– Малезија

– Бразил

Азиските земји доминираат на ранг-листата во однос на личните финансии за иселениците, со 5 од првите 10 земји од Југоисточна Азија: Виетнам, Тајланд, Индонезија, Филипини и Малезија.

„Во споредба со 2024-та година, девет од првите 10 земји ги задржуваат своите места на ранг-листата. Само Малезија (9-то место) е ново дополнување, кое се искачи од 11-то место во минатата година“, се вели во извештајот. Имено, ниедна европска земја не е на листата.

Во Виетнам, 89% од испитаниците се задоволни од вкупните трошоци за живот, а 87% од испитаниците велат дека нивниот расположлив приход во домаќинството е доволен или повеќе од доволен за удобно живеење, во споредба со 40% и 69% соодветно на глобално ниво, според извештајот.

Оваа финансиска слобода може да објасни и зошто некои иселеници се населуваат во земјата – 54% живеат таму пет или повеќе години, а 30% сакаат да останат трајно.

Колумбија и Панама следат на второ и трето место, соодветно.

Во Колумбија, мнозинството испитаници рекле дека нивниот расположлив приход е доволен за удобно живеење – 92% во споредба со 69% на глобално ниво. Понатаму, ниту еден иселеник во земјата не ги навел трошоците за живот како главна грижа пред да се пресели, што е спротивно на глобалниот просек од 21%, според „InterNations“.

Во меѓувреме, Панама е особено популарна кај пензионерите – 35% од иселениците таму се веќе пензионирани, во споредба со само 11% на глобално ниво, покажуваат податоците.

Еве ги 10-те финансиски најнедостапни земји, според истото рангирање:

– Норвешка

– Австралија

– Ирска

– Јужна Кореја

– Сингапур

– Катар

– Турција

– Финска

– Обединето Кралство

– Канада

Канада и Обединетото Кралство се наоѓаат на последното место во „Индексот за лични финансии“, со 62% и 61% од испитаниците соодветно незадоволни од вкупните трошоци за живот, во споредба со глобалниот просек од 40%.

Интересно е што овогодинешното истражување гледа три нови дополнувања на дното на рангирањето: Катар (42-ро место) и Австралија (38-мо место) паѓаат на дното, додека Јужна Кореја (40-то место) паѓа за 25 места од 2024-та година.

Соединетите Американски Држави се рангираат на 35-то место од 46 на глобалната ранг-листа за лични финансии, за малку пропуштајќи ги долните 10.