Што ќе се случи ако секој ден јадете по еден морков?

Морковите се суштински дел од многу јадења, без разлика дали ги додавате во супи, салати или ги грицкате сурови, тие лесно станаа дел од вашата секојдневна исхрана. Но, дали некогаш сте се запрашале како редовната консумација на моркови влијае на вашето тело?

Диететичарите објаснуваат што се случува кога го јадете овој популарен коренест зеленчук секој ден, пишува „Parade“.

Експертите се согласуваат дека е важно да се знае како храната што редовно ја јадеме влијае на телото, и на краток и на долг рок.

„Храната на која често се свртуваме и онаа што го сочинува поголемиот дел од нашата исхрана има огромно влијание врз нашето целокупно здравје, вклучително и превенцијата од хронични болести“, вели диететичарката Меди Паскариело.

Таа додава дека редовното јадење зеленчук е исклучително корисно, но нагласува дека разновидноста е клучна. Значи, дали е во ред да се јаде морков секој ден?

Заштита на видот и здравје на очите

Ако морковите се редовен дел од вашата исхрана, буквално можете да забележите разлика во вашиот вид.

„Морковите се богати со бета-каротен, лутеин и зеаксантин, хранливи материи кои ги штитат вашите ретини од оксидативно оштетување и го намалуваат ризикот од макуларна дегенерација поврзана со возраста“, објаснува д-р Мишел Д. Рагер.

Го зајакнува вашиот имунолошки систем

Бета-каротенот, моќен антиоксиданс што телото го претвора во витамин А, игра централна улога во имунолошката функција.

„Витаминот А ја поддржува функцијата на белите крвни клетки, кои се неопходни за борба против инфекции“, забележува Рагер. Исто така, ги зајакнува првите линии на одбрана на телото: кожата и мукозните мембрани.

Намален ризик од рак

Антиоксидансите во морковите, како што се лутеинот, зеаксантинот и бета-каротенот, можат да понудат одредена заштита од рак со неутрализирање на слободните радикали.

„Самите моркови нема да излечат или спречат никаква болест, но овие корисни соединенија се одлична работа за да ги вклучите повеќе во вашата исхрана“, вели Паскариело.

Помагаат со внесот на влакна

Речиси 95 проценти од луѓето не внесуваат доволно влакна, а морковите можат да помогнат.

„Морковите содржат околу четири грама влакна по чаша, што ги прави одличен начин да додадете влакна во вашата исхрана“, вели Паскариело.

Диететичарката Аманда Сауседа додава дека морковите не се екстремно богати со растителни влакна, што ги прави идеална храна за постепено аклиматизирање на цревата на поголем внес.

Поздрав цревен микробиом

Каротеноидите во морковите може да имаат позитивен ефект врз вашиот цревен микробиом.

„Се смета дека имаат пребиотски ефект – пребиотиците помагаат да се хранат нашите добри бактерии во цревата, како и потенцијално помагаат да се подобри цревната бариера“, објаснува Сауседа.

Регулација на шеќерот во крвта

Влакната во морковите помагаат подобро да се балансира шеќерот во крвта, а Паскариело истакнува дека каротеноидите може да играат улога во борбата против инсулинската резистенција. Истражувањата покажуваат дека јадењето храна богата со каротеноиди може да го намали ризикот од дијабетес тип 2.

Подобра, поздрава кожа

Каротеноидите се исто така корисни за здравјето на кожата, бидејќи штитат од УВ зраци и помагаат со стареењето.

„Бета-каротенот во морковите е исто така претходник на активната форма на витамин А, кој е потребен за создавање на разни клетки, како оние во вашата кожа“, забележува Сауседа.

Подобро згрутчување на крвта

Витаминот К во морковите е неопходен за правилно згрутчување на крвта. Ова значи дека вашето тело ќе може побрзо да го запре крварењето по мал посекотина, вели регистрираната диететичарка Кетлин Гарсија-Бенсон.

Поддржува здравје на срцето

Вашето срце ги сака морковите.

„Морковите се богати со влакна, калиум и антиоксиданси кои поддржуваат здрав крвен притисок и нивоа на холестерол“, истакнува Рагер.

Редовното консумирање е поврзано со намален оксидативен стрес и подобро здравје на срцето.

Повеќе енергија во текот на денот

Заборавете на кафето, морковите можат да помогнат во борбата против попладневниот замор.

„Морковите содржат природни јаглехидрати за брза енергија“, вели Гарсија-Бенсон.

Комбинирајте ги со протеини или масти, како бадеми или сирење, за избалансирана и заситувачка ужина.

Помага во регулирањето на тежината

Поради нивните влакна, морковите се заситувачки и промовираат чувство на ситост, што може да помогне во регулирањето на тежината, се разбира, како дел од избалансирана исхрана, заклучува Пасквариело.

Дали јадењето моркови секој ден може да биде лошо?

Општо земено, не, но како и со сè, умереноста е клучна.

„Јадењето премногу моркови не е опасно за повеќето луѓе, но има неколку работи што треба да се имаат предвид“, вели Рагер.

Јадењето премногу влакна одеднаш може да предизвика надуеност и гасови.

Исто така, фокусирањето исклучиво на моркови може да доведе до пропуштање на други важни хранливи материи од разновиден зеленчук. Конечно, постои можен козметички, но безопасен несакан ефект – каротенодермија, состојба во која кожата, особено на дланките и стапалата, добива портокалова нијанса поради вишокот бета-каротен.