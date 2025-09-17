Маск купи акции на „Tesla“ за 1 милијарда долари и им ја зголеми цената

Акциите на „Tesla“ пораснаа откако извршниот директор Илон Маск во понеделник објави дека првпат купува акции на компанијата на отворен пазар од февруари 2020-та година, објави „CNBC“.

Маск купи 2,57 милиони акции по различни цени во петокот, вкупно околу 1 милијарда долари – значајна инсајдерска купопродажба што трговците ја сметаа за глас на доверба во извршниот директор.

Акциите на „Tesla“ пораснаа за 6% во претпазарното тргување во понеделникот. Тие ја завршија сесијата во петокот малку пониско и покрај неодамнешниот силен раст. Акциите додадоа повеќе од 25% на нивната вредност во текот на изминатите три месеци.

Овие купувања се ретки за Маск, бидејќи последен пат купи околу 200.000 акции во вредност од околу 10 милиони долари на 14-ти февруари 2020-та година, според податоците од „Verity“. Ова е нејзино најголемо купување во историјата по вредност, соопшти компанијата.

„Tesla“ претходно овој месец изјави дека ќе побара од акционерите да одобрат нов пакет компензации за Маск, кој би можел да достигне дури 975 милијарди долари врз основа на различни амбициозни цели. Пред купувањата во петокот, Маск поседуваше околу 13% од акциите на „Tesla“.

Акциите на компанијата за електрични автомобили беа под притисок оваа година од падот на продажбата, делумно поради политичките активности на Маск кои му наштетија на брендот, заедно со крајот на некои стимулации за електрични возила воведени од администрацијата на Доналд Трамп.

Аналитичарите имаат мешани мислења за акциите на компанијата, при што консензуалната целна цена на Волстрит повикува на пад од 20% од сегашните нивоа, според податоците од „Tipranks.com“. Но, многумина се оптимисти за долгорочните очекувања, доколку Маск може да ја заврши трансформацијата на компанијата за да се фокусира повеќе на автономно возење, вештачка интелигенција и роботика. Извршниот директор сака акционерите да ја одобрат инвестицијата на „Tesla“ во неговата најнова компанија, „xAI“.

Инсајдерското откупување „е огромен глас за доверба за биковите на „Tesla“ и покажува дека Маск ја удвојува вештачката интелигенција на ‘Tesla’“, рече Ден Ивс, глобален раководител на технолошки истражувања во „Wedbush“.

Пакетот за компензација, за кој акционерите ќе гласаат во ноември, вклучува крајна цел за пазарна проценка од 8,5 трилиони долари. Компанијата беше проценета на 1,3 трилиони долари на затворањето на тргувањето во петокот.