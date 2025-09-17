Еврозоната регистрира трговски суфицит од 12,4 милијарди евра

Еврозоната регистрираше суфицит од 12,4 милијарди евра во трговијата со стоки со остатокот од светот во јули 2025 година, во споредба со 18,5 милијарди евра во јули 2024-та година, според прелиминарните проценки на Европскиот завод за статистика.

Извозот на стоки во јули изнесуваше 251,5 милијарди евра, што е зголемување од 0,4% во однос на 250,4 милијарди евра претходната година. Увозот вредеше 239,1 милијарди евра, што е зголемување од 3,1% во однос на јули минатата година (231,9 милијарди евра).

Салдото на регионот се зголеми во јули во споредба со јуни, при што суфицитот се зголеми за 8 милијарди евра на 12,4 милијарди евра. Ова подобрување главно се должи на зголемените суфицити кај хемикалиите и сродните производи, кои се зголемија од 15,4 милијарди евра на 17,4 милијарди евра, и кај машините и возилата, кои се зголемија од 13,7 милијарди евра на 18,5 милијарди евра.

Во споредба со јули 2024-та година, салдото на монетарната унија се намали за 6,1 милијарди евра, главно поради хемикалиите и сродните производи, чиј суфицит се намали од 23,8 милијарди евра на 17,4 милијарди евра.

Во периодот од јануари до јули, еврозоната забележа суфицит од 106,9 милијарди евра, во споредба со 120,4 милијарди евра регистрирани во истиот период минатата година, покажаа и податоците на Евростат.

Трговски биланс на Европската унија

Балансот на Европската унија (ЕУ) покажа суфицит од 12,1 милијарди евра во трговијата со стоки со остатокот од светот во јули 2025-та година, во споредба со 15,9 милијарди евра во јули 2024-та година.

Извозот на стоки надвор од блокот изнесуваше 227,7 милијарди евра, што е намалување од 0,5% во споредба со истиот месец минатата година (228,8 милијарди евра). Увозот од остатокот од светот вредеше 215,6 милијарди евра, што е зголемување од 1,2% во споредба со јули 2024-та година (213 милијарди евра).

Салдото на ЕУ се зголеми во јули во споредба со јуни, при што суфицитот се зголеми од 7,9 милијарди евра на 12,1 милијарди евра. Ова подобрување главно се должи на зголемувањето на суфицитите кај хемикалиите и сродните производи, кои се зголемија од 14,5 милијарди евра на 16,6 милијарди евра, и кај машините и возилата, кои се зголемија од 16,5 милијарди евра на 21,4 милијарди евра.

Во споредба со јули минатата година, салдото на ЕУ се намали за 3,8 милијарди евра, главно поради намалувањето на суфицитот кај хемикалиите од 22,2 милијарди евра на 16,6 милијарди евра и кај другите произведени стоки, каде што дефицитот се зголеми од 1,9 милијарди евра на 3,1 милијарди евра.

Во периодот од јануари до јули, еврозоната забележа суфицит од 91,8 милијарди евра, во споредба со 108,9 милијарди евра регистрирани во истиот период минатата година.