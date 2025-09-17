Централните банки може да станат нов двигател на цената на среброто

Главните фактори што ја движат цената на среброто се поврзани со недостигот на суровина. Постои разлика од околу 20% помеѓу производството и потрошувачката, што е огромен дефицит за толку мал пазар. Но, прашањето е каква ќе биде улогата на среброто – како финансиска актива или индустриски метал. Доколку повторно стане финансиска актива, би можело да достигне многу високи ценовни нивоа.

Екпертите ги привлече вниманието на фактот дека среброто има посебен статус и неговата трансформација во индустриски метал е факт – над 50% од потрошувачката е за индустриски цели.

„Рудниците за сребро не успеваат да го стигнат. Врвот на производството беше достигнат во 2016 година и оттогаш рудниците не успеваат да го задоволат побарувачката. Цената од 42 долари за тројанска унца не е крај на зголемувањето на цената на среброто. Во моментов, односот со златото е околу 1:90, а од геолошка гледна точка е 1:7 или 1:8. Среброто има многу да го надомести ако го сметаме за метал што е поврзан со златото“, истакнуваат експертите.

Тие додаваат дека централната банка на Саудиска Арабија неодамна купила 90 тони сребро и акции на компании во секторот. Според нив, ако и централните банки почнат да купуваат сребро, тогаш цената на металот нема плафон.

Аналитичарите забележа дека е можно да видиме стагнација и плато на цената на среброто.

„Ова се случило двапати во историјата. Поважно е каква улога ќе игра среброто – како финансиска актива или како индустриски метал. Ако повторно стане финансиска актива, би можело да достигне многу високи ценовни нивоа“, велат аналитичарите.

Според нив, има многу малку рударски компании кои зависат од среброто и се занимаваат главно со него. Некои компании забележаа 10-кратно зголемување на цената на акциите – пример за ова е „Santacruz Silver“.

Времето е од клучно значење за инвеститорите при изборот во која компанија да инвестираат.

„Други фактори што треба да се следат се дали рударството расте и какви се резултатите од истражувањето. Секако, јурисдикцијата исто така има влијание. Среброто се ископува во Јужна Америка, САД, Канада и Полска“, велат експертите.