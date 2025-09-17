„Renault“ најавува изненадување: Што ни подготвува францускиот производител?

Неодамнешната серија носталгични електрични модели, како што се „Renault 4“ и „5“, го најдоа својот пат до купувачите. Негативната страна е што нивната популарност го направи „Megane E-Tech“ донекаде запоставен, па затоа „Renault“ одлучи да смисли начин да го врати автомобилот во вниманието на купувачите.

Планот на францускиот производител да ја зголеми привлечноста на моделот вклучува потпирање на уште една класична вештина на „Renault“: градење хот-хеч возила.

Во разговор со медиумите на Саемот за автомобили во Минхен, извршниот директор Фабрис Камболив откри дека електричниот „Megane“ наскоро ќе добие спортска преобразба што ќе привлече поголемо внимание, а во исто време ќе има поголем опсег на возење.

Патот на спортскиот модел

„Она што го бараме е хот-хеч, тоа е насоката во која сакаме да одиме. Сакаме спортски хечбек“, изјави Камболив, цитиран од „Auto Express“.

Иако одби да разговара за техничките подобрувања што доаѓаат со ажурираниот модел „Megane E-Tech“ што се очекува напролет, Камболив потврди дека поголема батерија е дел од пакетот.

Најголемата батерија што моментално е достапна во верзијата „E-Tech“ има капацитет од 60 kWh и нуди скромни 459 км опсег.

Сепак, поголемиот „Scenic“ има пакет од 87 kWh што овозможува 615 км помеѓу полнења, додека новиот „Nissan Leaf“, близок роднина на „Megane E-Tech“, има батерија од 75 kWh со опсег од 488 км.

Сите три автомобили го користат истиот мотор од 218 ks поставен напред, кој е присутен и во „Alpine A290“ базиран на „Renault 5“, но не е јасно дали поспортскиот „Megane“ ќе добие поголема моќност за да стане вистински хот-хеч.

Еквивалентот на „VW“, „ID.3 GTX“, има еден мотор со до 326 ks (240 kW) и забрзува до 100 км/ч за 5,7 секунди, 1,8 секунди побрзо од „Megane E-Tech“.

Она што го знаеме е дека фејслифтираниот француски модел барем ќе изгледа како хот-хеч.

„Ако ставите нова батерија во автомобил, што е скапо, и не го промените изгледот на автомобилот, тогаш е тешко да се убедат луѓето да платат повеќе за него“, рече главниот дизајнер на „Renault“, Лоренс ван ден Акер.

Дали RenaultSport се враќа?

Се очекува промените во дизајнот да вклучуваат поагресивни браници и можеби поголеми тркала, иако „Megane E-Tech“ во верзиите „Techno Esprit Alpine“ и „Iconic Esprit Alpine“ веќе доаѓаат со 20-инчни тркала кои доста убаво ги исполнуваат лаковите на тркалата и обезбедуваат многу прилепување.

Шпионските фотографии објавени ова лето, исто така, сугерираат дека освежувањето ќе донесе потенки LED фарови.

Камболив изјави за „Autocar“ дека размислува за оживување на значката „RenaultSport“, која красеше низа признати модели на хот-хеч повеќе од 20 години пред да биде отфрлена во 2023-та година, но одби да прецизира дали планот за хот-хеч моделите „Megane“ е поврзан со тоа враќање.

„Истражуваме некои опции. Ќе излеземе со предлози во следните 12 месеци“, рече директорот.